La Junta plantea hacer fijos a 3.193 interinos de la Administración general

Otras 3.193 plazas de empleo público -funcionarios y laborales- que pasarán a ser ocupadas de forma estable, en este caso en el ámbito de la Administración general de la Junta de Extremadura. Es la oferta que ha presentado el Gobierno regional a los sindicatos de la función pública dentro del llamado proceso de estabilización extraordinaria de plazas, las que llevan años ocupadas de forma interina y que ahora pasarán a ser fijas. Esas 3.193 plazas se cubrirán en su gran mayoría a través de un concurso de mérito, sin examen por tanto, Son 2.746. Las 447 puestos de trabajo restante se ocuparán de forma estable a través de un concurso oposición.

Esa cifra es la que le acaba de comunicar el Ejecutivo regional a los sindicatos dentro de la mesa sectorial de Administración Pública que se ha prolongado por espacio de tres horas aproximadamente esta mañana en Mérida. «Son las plazas susceptibles de acogerse a ese proceso de estabilización. Por tanto, en principio, no hay mucho más que debatir. Solo esperamos que los procesos sean ágiles, no se apuren plazos, y se cuente con la máxima seguridad jurídica», señala a HOY Miguel Díaz, del sindicato CSIF. Por su parte, para María de los Ángeles Rodríguez, de UGT, es básico que el objetivo de reducir el porcentaje de temporalidad laboral al 8% sea general, en todas las consejerías de la Junta, y no que ese 8% se logre sumando la media de temporalidad en el conjunto de departamentos de la Administración extremeña.

Como fija la normativa nacional, la oferta de empleo debe publicarse por parte de la Junta de Extremadura antes del 1 de junio de este año, la convocatoria debe tener lugar antes del 31 de diciembre y todo el proceso debe estar resuelto antes de que termine 2024.

Como ha informado HOY, el Gobierno extremeño ha cerrado ya también sus propuestas en los otros dos ámbitos de la Administración regional, el educativo y el sanitario. En este último, la oferta es de 1.880 plazas para hacer fijos a los trabajadores interinos; en el caso de Educación, 1.141.

Por tanto, sumados los tres ámbitos de empleados públicos de la Junta, la oferta de estabilización beneficiará a 6.214 puestos de trabajo.