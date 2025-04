Educación rebaja a 1.141 las plazas de interinos que se harán fijas en la región Más de la mitad corresponderá a Secundaria pero las especialidades no se conocerán hasta septiembre

Juan Soriano Martes, 3 de mayo 2022, 13:43 | Actualizado 14:51h. Comenta Compartir

La Junta de Extremadura rebaja a 1.141 el número de plazas que saldrán a estabilización dentro del proceso de supresión de interinidades en el sector docente.

La Consejería de Educación y Empleo anunció la pasada semana a los sindicatos en la reunión de la mesa técnica el número de plazas que se ofertarán en el marco de la Ley de medidas para la reducción de la temporalidad en el empleo público. En principio eran 1.200, pero en la mesa sectorial celebrada hoy se ha indicado que serán algunas menos, 1.141.

La ley de reducción de temporalidad, que fue aprobada a finales del pasado año, pretende poner freno al alto número de interinos que existe en las Administraciones públicas españolas, tal como exigen los tribunales europeos. Para ello, fija los procedimientos para un proceso de estabilización.

Las plazas que hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020 saldrán a concurso-oposición, para lo que se celebrará un examen junto con la valoración de méritos. Por su parte, habrá un proceso excepcional para las plazas que estén en la misma situación pero antes del 1 de enero de 2016. En este caso, bastará con celebrar un concurso.

La oferta de empleo debe publicarse antes del 1 de junio de este año, la convocatoria debe tener lugar antes del 31 de diciembre y todo el proceso debe estar resuelto antes de que termine 2024. El objetivo es situar la tasa de interinidad por debajo del 8% en todos los cuerpos.

De las 1.141 plazas anunciadas por Educación, 1.069 serán por el procedimiento de concurso (y por tanto con más de tres años de ocupación antes de 2016, lo que da una idea de la antigüedad de esas relaciones laborales), por el que solo habrá que aportar los méritos, y solo 72 será por concurso-oposición, con un examen.

Por cuerpos, Secundaria contará con 600 plazas por concurso y 49 por concurso-oposición, mientras que en maestros serán 369 y 15, respectivamente. De especialistas, 50 son del primer tipo y tres del segundo. En escuelas de idiomas solo habrá 16 por concurso. De música habrá 22 por concurso y dos por concurso oposición, de artes plásticas diez y dos, respectivamente, y de maestro de taller dos y una. En septiembre se conocerá el reparto por especialidades.

La consejera de Educación y Empleo de la Junta, Esther Gutiérrez, ha señalado que el objetivo de este proceso es «dar estabilidad laboral y reducir la temporalidad».

Gutiérrez ha afirmado que se trabajará con otras comunidades autónomas para establecer criterios homogéneos y evitar que haya un trasvase de aspirantes entre territorios. Pese a ello, ha recordado que se trata de procedimientos de libre concurrencia. «Va a haber muchísimas solicitudes y posibilidad de moverse de una comunidad a otra», ha añadido, ya que «no podemos establecer ningún criterio que prohíba o evite que una persona de otra región se presente aquí».

Mesa sin negociación

Por su parte, los representantes sindicales han coincidido en señalar que la mesa sectorial celebrada hoy no ha acogido ningún tipo de negociación y que las plazas que saldrá en la oferta surgen de un estudio al que no han tenido acceso.

Jesús Díaz, de CSIF, ha pedido que las plazas se oferten dentro de la plantilla orgánica, de modo que los funcionarios puedan aspirar a ellas mediante un proceso de traslado. También ha solicitado que haya coordinación entre las comunidades autónomas y máximas garantías jurídicas para los aspirantes.

José Manuel Chapado, de PIDE, ha recalcado que con este proceso de estabilización se cumple una directiva europea del año 1999. De esa forma, recalca que las administraciones públicas llevan más de veinte años de incumplimientos respecto a los interinos. También ha recalcado que se estabilizan plazas, no interinos, lo que puede facilitar que se presenten personas de otras comunidades.

Por parte de Anpe, Antonio Vera ha señalado que hay muchas dudas sobre estos procesos. También ha asegurado que hay una falta de equilibrio entre la oferta por concurso y el concurso-oposición. Según ha indicado, esta última opción es mayoritaria en otras comunidades como Castilla-La Mancha y Aragón. A su juicio, esto puede suponer un efecto llamada a aspirantes de otras comunidades que puedan venir a Extremadura. También ha pedido que las plazas sean de plantillas orgánicas.

Lourdes Núñez de CC OO, ha señalado que el sindicato no puede ser partícipe de una oferta que no puede valorar debido a que desconoce los datos que maneja Educación. También ha solicitado que las plazas sean de plantilla orgánica para que los funcionarios puedan optar a ellas por traslado antes del proceso de estabilización. Y ha recordado que este procedimiento no se lleva a cabo por voluntad política, sino como consecuencia de una sentencia europea y por imperativo legal.

Por último Eva González, de UGT, también ha solicitado que en primer lugar se lleve a cabo un traslado para que los funcionarios de carrera puedan optar a las plazas que saldrán a estabilización. Asimismo, ha solicitado que en septiembre la consejería aporte la tasa de interinidad real por cuerpos y especialidades. En su opinión, este proceso evidencia que hay plazas que no han salido a oferta pública desde hace varios años.