La Junta de Extremadura ante las vacantes MIR: «La preocupación es máxima»

Extremadura ha cerrado su peor año de adjudicación de plazas MIR de la historia. Solo ha logrado cubrir 61 de las 98 vacantes de Medicina de Familia que ofertaba, una situación que también se extiende a la mayoría de regiones del país, pero que ... afecta especialmente a esta comunidad autónoma.

De hecho, para intentar adjudicar más puestos, el Ministerio de Sanidad ha abierto un segundo llamamiento hasta el miércoles al que pueden acceder los médicos que no hayan escogido una plaza en la primera ronda. «Ojalá se completen, pero sigo diciendo que es una preocupación máxima. Nos preocupa el relevo generacional de médicos», ha afirmado la consejera de Salud, Sara García Espada, en la mañana de este lunes durante un visita al Centro de Cirugía de Mínima Invasión en Cáceres (CCMI).

«Es una preocupación máxima que haya 459 plazas de Medicina de Familia en toda España sin cubrir, pero es que se da la paradoja de que hay 3.000 médicos que se han formado y se examinan del MIR y que por la nota de corte que establece el Ministerio no se les permite acceder a esas plazas. Llegan con un 13,5 de nota de EBAU a la universidad, terminan su formación y les decimos que porque no pasan una nota de corte del MIR, preferimos dejar libre plazas de Formación Sanitaria Especializada antes que cubrirlas con ellos«, ha lamentado García Espada.

Han insistido en que es necesario que se elimine esa nota de corte, como ya ha pedido Extremadura en varios consejos interterritoriales de salud. «Ha habido años en los que no existía, quizás este es el momento de volverlo a plantear», ha añadido.

«Es la convocatoria MIR con mayor número de plazas vacantes en toda España y en Extremadura», ha dicho la consejera, que ha recordado las propuestas de mejora que han realizado desde la Junta para intentar atraer a los MIR. «Como Gobierno hemos puesto sobre la mesa el 100% de la paga extraordinaria que hasta día de hoy no se pagaba a no ser que los MIR fueran al juzgado y lo ganaran en vía judicial. Con nosotros ponemos el pago devengado desde el 1 de julio y por tanto cobrarán la extra a partir de diciembre», ha detallado.

También ha aludido a los contratos de hasta tres años que ofrecerá a los MIR que finalicen su formación y se queden a trabajar en el Servicio Extremeño de Salud (SES). «Como Administración hacemos una apuesta por los residentes que hasta ahora nunca se había visto en nuestra región», ha asegurado la Consejera. Sin embargo, esas medidas ya se llevan a cabo en muchas otras regiones del país y por ahora en Extremadura no han surtido efecto.

En todas las áreas sanitarias han quedado puestos vacantes. Según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad al cierre del proceso de adjudicación, han quedado 13 vacantes en el área de Badajoz, 9 en Cáceres, 12 en Don Benito, 5 en Llerena, 6 en Mérida, 5 en Navalmoral de la Mata y 7 en Plasencia.

Ante esos datos, la consejera de Salud ha mostrado su «preocupación máxima», tal y como ha repetido en varias ocasiones, y ha hablado de problemas para cubrir el relevo generacional de médicos.

Menor número de MIR desde 2019

De hecho, el número de MIR que llegarán a Extremadura este año es el más bajo desde 2019. El SES recibirá un total de 164, según este primer llamamiento ordinario, mientras que en 2023 fueron 213.

Solo en 2019, al ofrecer menos plazas de médicos internos residentes, lo MIR que llegaron a formarse al SES fueron menos, en concentro, 153. Fue a partir de ese año cuando se observó un claro incremento en la oferta de puestos.

Sin embargo, en las últimas tres convocatoria han quedado plazas vacantes de la especialidad de Medicina de Familia. Las vacías en 2023 fueron 16 y en 2022 las desiertas llegaron a 26.

Ante esa preocupación, a preguntas de este diario para ver si la Junta de Extremadura se plantea contratar a médicos que no tengan el MIR para trabajar en el SES, García Espada no ha hecho alusión a esa posibilidad. «Nosotros a día de hoy planteamos que las plazas se cubran y que fidelicemos a aquellos que terminan».

Desde este lunes hasta el próximo miércoles se abre el plazo para un segundo llamamiento en el que aquellos médicos que no han elegido plaza puedan hacerlo si no habían optado a ninguna antes. «Agradecemos esa segunda convocatoria, pero tenemos una preocupación máxima porque 3.000 médicos no puede acceder a ellas y deberíamos darles esa posibilidad eliminando la nota de corte», ha insistido la consejera de Salud.

«La nota de corte es un lujo que no nos podemos permitir ante la falta acuciante de profesionales y creo que el Ministerio está a tiempo de rectificar. Es inverosímil que eso suceda. He pedido de forma reiterativa que la elección debe ser presencial o en tiempo real y que la nota de corte se elimine. Parece que están trabajando para que el año que viene sea presencial en un tanto por ciento y en tiempo real, algo que me parece un acierto. Del asunto de la nota de corte no tenemos respuesta, pero voy a seguir insistiendo», ha concluido García Espada.