El mejor MIR de la Universidad de Extremadura elige su plaza fuera de esta región

Primer día de adjudicación de plazas de Médico Interno Residente (MIR) y primera mala noticia para la región extremeña. El mejor MIR de la ... Universidad de Extremadura (UEx) se especializará fuera de esta comunidad autónoma. En concreto, en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Se trata de Lucas Franco, es de Badajoz y, antes de elegir plaza, ya tenía la intención de formarse en otro punto del país. «He vivido siempre en esta región y me gustaría salir y vivir fuera una temporada. Sobre todo me gusta Sevilla y Málaga, así que visitaré los principales hospitales de esas dos ciudades para ver cuál es el que más me gusta», aseguraba Lucas a HOY cuando se publicaron los resultados de la convocatoria de este 2024. Se posicionó en el número 78 de entre más de 13.000 aspirantes de todo el país.

Finalmente se ha decantado por la capital hispalense, donde también se preparó el examen MIR en la academia CTO, una de las especializadas del país en este tipo de pruebas. «Han sido diez o doce horas diarias de estudio durante casi un año», afirmaba este joven cuyo esfuerzo tuvo resultados. También obtuvo la mejor nota de su promoción de Medicina en la Universidad de Extremadura.

Para saber si cuando finalice su especialidad regresará a Extremadura a trabajar habrá que esperar cuatro años, que es el tiempo que estará formándose. No lo descarta porque, al fin y al cabo, en Extremadura está su casa.

Lo sucedido este año es similar a lo ocurrido en 2023, cuando Marta Montero, de Mérida y mejor MIR de la UEx en esa convocatoria (quedó en la posición 31), decidió irse fuera de Extremadura a formarse en Dermatología en el Hospital Universitario de Salamanca.

Ampliar Luis Miguel Torrado se posicionó en el puesto 214 y se formará en el Hospital Universitario de Badajoz. HOY

Quienes sí han optado por quedarse en la región son otros dos jóvenes extremeños que también se posicionaron entre los 300 mejores de esta convocatoria. Son el pacense Luis Miguel Torrado, que obtuvo el número 214 y se formará en Cardiología, y Eduvigis Toro Blanco, de Villafranca de los Barros, que logró el puesto 271 y ha escogido Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología. Ambos han optado por el Hospital Universitario de Badajoz.

Vacantes en Extremadura

Este año más de 13.000 jóvenes de todo el país se presentaron al examen MIR (médico interno residente) el pasado 20 de enero para intentar hacerse con una de las 8.772 plazas que se ofertan.

Extremadura ofrece 308 plazas de Formación Sanitaria Especializada, incluida la de Medicina Legal y Forense que depende del Ministerio de Justicia. De Medicina (MIR) son 224, de las que 98 son de Medicina Familiar y Comunitaria.

En este primer día, se otorgan 900 plazas de MIR en los hospitales del país, y todo apunta a que, como en años anteriores, la región extremeña no estará entre las preferencias de los jóvenes médicos.

Sus plazas se suelen adjudicar al final del proceso y en los dos años anteriores quedaron varias de ellas desiertas de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. En 2023 no se ocuparon 16 y en 2022 un total de 26.

Debido a eso, la Junta ha pedido eliminar la nota de corte del examen MIR ante la falta de médicos. Extremadura quiere evitar así que queden plazas desiertas y la Consejería de Salud ha anunciado medidas para fidelizar residentes.

Como ya adelantó HOY, propondrá contratar hasta tres años a los MIR que finalicen su periodo de formación e incluirá bonificaciones en máster, incentivos económicos y más investigación para los residentes.