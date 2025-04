La Junta pide eliminar la nota de corte del examen MIR ante la falta de médicos

La Junta de Extremadura ha reclamado al Ministerio de Sanidad que se elimine la nota de corte del examen MIR para intentar solucionar en ... parte la falta de médicos. De este modo, consideran que no quedarían plazas desiertas como ha ocurrido en los últimos años con los puestos de Medicina Familiar y Comunitaria.

«La nota de corte del MIR es un lujo inasumible faltando médicos. Los estudiantes entran en las facultades con una nota altísima, pero les decimos que si no superan la nota de corte preferimos dejar una plaza vacante. Eso es incomprensible», ha dicho la consejera de Salud, Sara García Espada.

Se trata de una medida que defienden varias comunidades autónomas e incluso instituciones colegiales médicas y algunas universidades.

Hay que recordar que en las últimas dos convocatorias en Extremadura quedaron desiertas plazas de Medicina Familiar Comunitaria. En concreto, en 2023 fueron 16 y eso que hubo una repesca con la que se adjudicaron 11 de las 27 que estaban libres en un principio. En 2022, dejaron vacías 26 en la región.

Medidas para fidelizar residentes

En ese sentido, la consejera de Salud también ha anunciado que pondrán en marcha medidas para fidelizar residentes y retener talento. Ya cuentan, ha asegurado, con un borrador con el que esperan dar solución a la escasez de profesionales.

Sobre ese asunto, el sindicato médico ha denunciado que hay 133 plazas de médicos sin cubrir, 101 en atención hospitalaria y 32 en atención primaria, y la consejera de Salud ha apuntado que están haciendo todo lo posible para solucionar ese problema. «Es una de mis principales preocupaciones», ha afirmado.

Cuando llegaron al Gobierno, en julio de 2023, apunta que había 161 plazas de facultativos sin cubrir y ahora hay 133. «Vamos en descenso claro. Hemos incorporado en torno a 30 desde que entramos en la Junta», ha asegurado.

Asimismo, la consejera de Salud también se ha referido al proceso de la elección de plazas MIR. En pandemia se estableció que fuera de forma telemática y las asociaciones de médicos internos residentes y recién graduados llevan reivindicando un cambio desde ese momento.

Aseguran que ha generado «muchos problemas» y el SES aboga por que se lleve a cabo de forma presencial, como se hacía antes de la covid. «Es una petición que nos hacen los MIR de forma reiterativa», ha insistido García Espada.

También es una reivindicación de los MIR y de gran parte de los médicos especialistas la eliminación de las guardias de 24 horas, un asunto al que ya aludió la ministra de Sanidad, Mónica García, pero que por el momento no se ha materializado. «Estamos dispuestos a valorar cualquier medida, siempre la escucharemos y la tendremos en cuenta», ha apuntado García Espada, que ha preferido no especificar si Extremadura la pondría en marcha o no.