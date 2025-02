Extremadura cierra su peor año MIR: solo cubre 37 de 98 plazas de Medicina de Familia

La agonía de la Atención Primaria suma y sigue. Extremadura no logra cubrir la oferta de plazas de Medicina Familiar y Comunitaria y cierra su peor MIR.

Si bien en las dos últimas convocatorias ya quedaron plazas vacantes de esta especialidad –26 en 2022 y ... 16 en 2023–, ahora son 61 las que han quedado vacías de las 98 que conformaban la oferta, similar a la del pasado año. La región no ha logrado cubrir ni el 50% de sus plazas para formar a médicos interinos residentes en Medicina de Familia, a pesar de la mejora notable alcanzada este viernes, el último día habilitado en el proceso ordinario que arrancó el pasado 8 de abril para la adjudicación de las plazas.

Aun así, y aunque solo Coria no ha logrado cubrir ninguna de las cuatro plazas que ofertaba, en todas las áreas sanitarias han quedado puestos vacantes. Según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad al cierre del proceso de adjudicación, han quedado 13 vacantes en el área de Badajoz, 9 en Cáceres, 12 en Don Benito, 5 en Llerena, 6 en Mérida, 5 en Navalmoral de la Mata y 7 en Plasencia.

Extremadura se estrenó tarde en esta especialidad y todo vaticinaba un mal resultado. De hecho, hubo que esperar hasta el número 3.525 para que la región debutara en Medicina Familiar y Comunitaria, cubriendo así la primera de sus 98 plazas.

Después la adjudicación ha seguido a cuentagotas. Extremadura ha llegado al último día del proceso con solo 18 plazas cubiertas. De ahí que el acelerón de este viernes, cuando se ha cubierto una plaza más que en todos los días anteriores (19), ha evitado que el resultado haya sido más desolador. Finalmente, la región ha conseguido cubrir 37 de las 98 plazas MIR de Medicina Familiar y Comunitaria y se confía en poder aumentar este número.

Tal como ocurrió el pasado año, también este habrá repesca para poder adjudicar más plazas. Según se recoge en el Boletín Oficial del Estado, si una vez finalizado el llamamiento ordinario quedan plazas no cubiertas, como ha sucedido, se convocará «a aquellos aspirantes que no hubieran sido adjudicatarios de plaza en el llamamiento ordinario por cualquier causa».

En este sentido, la ministra de Sanidad, Mónica García, confirmó este viernes que habrá una convocatoria extraordinaria de plazas MIR, será del próximo lunes 22 al miércoles 24, para tratar de reducir el número de vacantes en el conjunto del país, porque la situación dada en Extremadura no es ninguna excepción. No en vano, la especialidad de Familia ha terminado con 459 plazas desiertas, 257 más que en 2023.

«Es necesario que se dé una solución cuanto antes a la Atención Primaria», afirma Carlos Arjona, presidente del Colegio de Médicos de Cáceres. «Hace 15 años que estamos hablando de la necesidad de reformar este nivel asistencial, tanto el Gobierno como las comunidades y las sociedades científicas, y seguimos sin plantear soluciones concretas», lamenta. Soluciones que acaben con el déficit de médicos y que puedan devolver el prestigio a la especialidad.

Más allá de aumentar su financiación, «elevarla hasta el 20% y resolver la sobrecarga laboral que soportamos los médicos de cabecera», Arjona urge que se atienda la necesidad de que la Atención Primaria tenga cabida en los planes de estudio de Medicina.

«La formación que se da a los futuros médicos en la Universidad es casi exclusivamente hospitalaria; los estudiantes no saben qué es ser médico de familia, solo ven las grandes especialidades y así es muy complicado cambiar la tendencia», argumenta. «Difícilmente se puede elegir lo que no se conoce».

Eliminar la nota de corte

Más aún si las plazas de Medicina de Familia se sitúan en el mundo rural. «Por eso resolver el déficit de médicos que quieran optar por esta especialidad es más complicado en el caso de Extremadura y las comunidades que conforman la llamada 'España vaciada'». Según Arjona, «los jóvenes se decantan por una medicina en los núcleos urbanos o por poblaciones más pequeñas pero próximas a ellos. Pero se plantean si merece la pena una plaza que está a 40 o 50 kilómetros de distancia».

La consejera de Salud, Sara García Espada, ha defendido en más de una ocasión eliminar la nota de corte del examen MIR con el objetivo de evitar que se queden plazas desiertas. «Es un lujo que no nos podemos permitir», ha justificado. Y los médicos también están de acuerdo. «Hay unos 3.000 aspirantes que no han superado el MIR, que no han alcanzado la nota de corte, pero todos tienen preparación», dice Arjona. «Son médicos que, si se eliminara la nota de corte, quizás optarían a plazas de Medicina de Familia; necesitamos que haya relevo ante las jubilaciones que se van a seguir produciendo».

La situación de las especialidades hospitalarias es muy diferente. Extremadura ha ofertado este año 225 plazas MIR: 98 de Medicina de Familia y 127 del resto de especialidades. Y en este caso, ha conseguido cubrirlas todas, como sucedió también en 2023, año en el que se realizó la oferta más alta de la historia en Extremadura, con 229 plazas para formar a médicos internos residentes en la región.