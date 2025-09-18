HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oficina de la Agencia Tributaria. Carlos Luján

La Junta está dispuesta a negociar la equiparación salarial de los funcionarios

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, estima que los empleados públicos de la Administración General regional perciben unos 300 euros de media menos al mes que los de otras comunidades

R. H.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:02

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, se ha mostrado dispuesta «a hablar» y «a debatir» con el sindicato CSIF sobre su petición ... de equiparación salarial de los empleados públicos extremeños de la Administración General con los de otras autonomías.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Salen a subasta por 150 euros vehículos de alta gama incautados a narcos
  2. 2 Herido un trabajador de 21 años tras clavarse el palo de una escoba en un costado en Coria
  3. 3

    Educación lanza un llamamiento urgente para cubrir una treintena de vacantes en institutos
  4. 4 Estas son las especialidades del primer llamamiento urgente del curso en Extremadura
  5. 5 En libertad el peluquero de Cáceres que fue detenido por vender droga en su negocio
  6. 6 150 personas son evacuadas de la nave de Provecaex en Cáceres por un llamativo incendio que no ha causado heridos
  7. 7

    Investigada una concejala del PP de Plasencia por un supuesto delito de odio contra un compañero de partido
  8. 8 Oposiciones del SES: los primeros exámenes serán en octubre para 13 categorías
  9. 9 Una vecina del bloque B de Aldea Moret, en el pleno de Cáceres: «Por favor, sacadme de allí»
  10. 10

    «Jacobo Rodríguez Pereira es una calle peligrosa para los coches»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Junta está dispuesta a negociar la equiparación salarial de los funcionarios

La Junta está dispuesta a negociar la equiparación salarial de los funcionarios