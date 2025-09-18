HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La portavoz informa sobre los asuntos aprobados en la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno

M. Fernández

M. Fernández

Cáceres

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:07

Actualizado Hace 1 minuto

11:06

Contempla 3.000 euros por hectárea perdida en cultivo permanente como cerezos, olivos y castaños, así como 500 euros por cada animal perdido, 100 euros por colmena y 37 euros por metro lineal de vallados dañados.

11:05

Las ayudas para el sector agrícola y ganadero ascienden a 2 millones de euros.

11:04

El Consejo de Gobierno aprueba undecreto-ley de ayudas extraordinarias para la recuperación de las zonas afectadas. Inversión: casi 3,5 millones de euros.

11:04

Manzano recuerda que se han declarado 17 grandes incendios, que han afectado a 50 y han arrasado 50.000 hectáreas.

11:02

Luz verde a las ayudas para los afectados de los incendios de este verano.

11:02

Comparece la portavoz, Elena Manzano

10:47

¡Hola a todos y todas! La Junta de Extremadura informa sobre los asuntos tratados en la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno celebrada este jueves.

