La portavoz informa sobre los asuntos aprobados en la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno
Cáceres
Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:07
11:06
Contempla 3.000 euros por hectárea perdida en cultivo permanente como cerezos, olivos y castaños, así como 500 euros por cada animal perdido, 100 euros por colmena y 37 euros por metro lineal de vallados dañados.
11:05
Las ayudas para el sector agrícola y ganadero ascienden a 2 millones de euros.
11:04
El Consejo de Gobierno aprueba undecreto-ley de ayudas extraordinarias para la recuperación de las zonas afectadas. Inversión: casi 3,5 millones de euros.
11:04
Manzano recuerda que se han declarado 17 grandes incendios, que han afectado a 50 y han arrasado 50.000 hectáreas.
11:02
Luz verde a las ayudas para los afectados de los incendios de este verano.
11:02
Comparece la portavoz, Elena Manzano
10:47
¡Hola a todos y todas! La Junta de Extremadura informa sobre los asuntos tratados en la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno celebrada este jueves.
