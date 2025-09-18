HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un hidroavión interviene en el incendio de Caminomorisco a finales de julio. HOY

Extremadura reclama 2 millones de euros al Gobierno central para la recuperación tras los incendios forestales

La Junta declara zonas de actuación urgente en 21 municipios que se vieron afectados por el fuego

Juan Soriano

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:05

La Junta de Extremadura da los primeros pasos para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales que tuvieron lugar en julio y ... agosto y reclama al Gobierno central que aporte 2 millones de euros para financiar los trabajos de restauración.

