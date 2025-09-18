Extremadura reclama 2 millones de euros al Gobierno central para la recuperación tras los incendios forestales

La Junta de Extremadura da los primeros pasos para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales que tuvieron lugar en julio y ... agosto y reclama al Gobierno central que aporte 2 millones de euros para financiar los trabajos de restauración.

El Consejo de Gobierno celebrado este jueves en sesión extraordinaria ha aprobado la declaración como zona de actuación urgente (ZAU) de determinados terrenos por los incendios de este verano en Caminomorisco y Jarilla.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha señalado que esta calificación «es el paso previo para comenzar en los próximos días los trabajos de recuperación en 21 municipios de la región».

Según ha expuesto, 18 municipios forman parte del perímetro del incendio de Jarilla, con 17.368 hectáreas afectadas: Cabezabellosa, Hervás, Navaconcejo, Cabezuela del Valle, Jerte, Jarilla, Gargantilla, Casas del Monte, Villar de Plasencia, Tornavacas, El Torno, Oliva de Plasencia, Segura de Toro, Plasencia, Rebollar, La Garganta, Valdastillas y Aldeanueva del Camino,

En cuanto al incendio que tuvo lugar en Las Hurdes, los tres términos que se incluyen en la declaración ZAU son Caminomorisco, Pinofranqueado y Nuñomoral.

Manzano ha señalado que en este último caso el 79% de las 2.781 hectáreas afectadas está en montes de utilidad pública, porcentaje que baja al 15% en el caso de Jarilla, en el que casi el 60% de la superficie quemada es desarbolada.

En estos municipios se llevarán a cabo actuaciones como la retirada de árboles quemados y el tratamiento del suelo para reducir el riesgo de erosión y frenar el arrastre de cenizas.

Para ello, se adoptarán técnicas como el 'helimulching', que consiste en que un helicóptero deposita un manto de restos vegetales sobre zonas afectadas por incendios, «un método que ha sido muy eficaz para reducir en muy poco tiempo la erosión del suelo en grandes superficies».

La portavoz extremeña ha anunciado que la Junta de Extremadura pedirá financiación al Gobierno central para cubrir los gastos relacionados con estas actuaciones, «porque ya se ha producido en anteriores ocasiones».

«Vamos a pedir que se financien con un importe de 2 millones de euros todas estas zonas y podamos proceder a la reconstrucción con la mayor celeridad posible», ha añadido Manzano.