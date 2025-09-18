El PSOE pide una comisión de investigación sobre incendios en Extremadura y llamará a Guardiola a comparecer si se crea

El Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura ha registrado la petición de creación en la Cámara autonómica de una comisión no permanente de investigación ... sobre los incendios forestales acaecidos este verano en la región, y de ser aceptada llamará a la presidenta de la Junta, María Guardiola, a comparecer en la misma.

En la citada comisión, además de «depurar responsabilidades políticas» por la gestión de los incendios, el objetivo del PSOE es «mejorar el futuro» en la materia con la posibilidad de que expertos, científicos, y bomberos forestales, entre otros, comparezcan en su seno.

«Necesitamos escuchar a expertos, científicos, a los bomberos forestales, a la gente que ha estado a pie de incendios, pero también tenemos que escuchar a los responsables políticos, saber por qué adoptaron determinadas decisiones, saber si se ha perdido tiempo en buscar culpables donde no los había», ha espetado al respecto la portavoz parlamentaria del PSOE, Piedad Álvarez.

En rueda de prensa este jueves en Mérida, además ha confiado en que el PP acepte la creación de dicha comisión de investigación «porque quien nada oculta, nada teme», y máxime también después de que el Ejecutivo autonómico además «ha presumido de una gestión brillante» de los incendios del verano.

Ha indicado, igualmente, que la petición de creación de la comisión de investigación será sustanciada previsiblemente en el pleno de la Asamblea del próximo jueves, día 25, donde por tanto los diferentes grupos parlamentarios deberán posicionarse y «decir sí o no a rendir cuentas, sí o no a asumir responsabilidades y sí o no a adoptar soluciones».

El anuncio lo ha realizado la portavoz socialista durante una comparecencia en la que ha considerado que el decreto de ayudas aprobado por la Junta este jueves para paliar los efectos de los incendios del verano «llega muy tarde» y es «totalmente y absolutamente insuficiente» en su dotación.

Además, ha lamentado que al menos con el PSOE dicho decreto «no ha sido comunicado, dialogado hablado», y ha añadido que desconoce si ha sido negociado con algún otro grupo político; al tiempo que ha recalcado que los extremeños «merecen una explicación» sobre la gestión de los incendios.

Tardanza en la aprobación de las ayudas

«Es un decreto ley de apenas 2,3 millones de euros de ayudas directas. ¿Hacía falta esperar tanto para tan poco dinero y abandonar a nuestro campo, a nuestros agricultores y al sector turístico de Extremadura, tras casi un mes y medio después de los incendios?», ha preguntado Álvarez, quien ha lamentado también que las «pírricas» ayudas «no» van a llegar a todos los municipios afectados.

En la misma línea, ha criticado que además en el decreto ley «se alimenta el bulo de que la causa de los incendios son las leyes, y no se reconoce que el problema que ha agravado los incendios de este verano en Extremadura han sido los casi 50 millones de euros que no se han invertido en prevención de incendios por parte del Gobierno de Guardiola».

«Hemos tenido que esperar casi un mes y medio de los primeros incendios, desgraciadamente, para anunciar bonificaciones de créditos con el 100 % de los intereses bonificados, una medida existente, los créditos Jeremy, que ya existen en Extremadura», ha reprochado.

«Hemos tenido que esperar un mes y medio para confirmar que han sido 50.000 las hectáreas que desgraciadamente se han quemado en Extremadura, y que han sido 50 los municipios afectados por los incendios, lo ha dicho la portavoz del Gobierno, pero sin embargo no van a llegar esas ayudas, esos 2,3 millones de euros, a esos 50 municipios», ha incidido.

Interrogantes

Así, la portavoz socialista ha señalado que el PSOE pide la creación de una comisión de investigación después de que el pasado 11 de septiembre en su comparecencia en la Asamblea el consejero de Presidencia, Abel Bautista, «generó más incógnitas, más incertidumbres, más problemas que antes» y «se limitó a hacer una cronología de los incendios que habían acaecido».

También para intentar aclarar «por qué dimite o le hacen dimitir» al entonces consejero de Gestión Forestal, Ignacio Higuero, en «plena» temporada alta de incendios forestales; así como para determinar por qué en dicha consejería había «casi 50 millones de euros sin invertir en la prevención de incendios».

De igual modo, el PSOE pregunta por qué no se mantuvo «deliberadamente» el «diálogo» y el «contacto» con la oposición durante los incendios; así como intentará aclarar por qué en un momento determinado «por qué se pasa de hablar de colaboración con todas las instituciones y con el Gobierno de España a intentar sacar rendimiento político y atacar al presidente de España, Pedro Sánchez».

Al mismo tiempo, durante la comisión de investigación el PSOE tratará de obtener respuestas sobre por qué la Junta no solicitó el nivel 3 de emergencia durante los incendios; o sobre por qué «no» se informó de la posible evacuación del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia; o sobre «qué otros peligros ha corrido la población extremeña durante estos incendios que no han sido comunicados a la opinión pública».

Estimación de las ayudas

Por otro lado, preguntada sobre a cuánto estima el PSOE que debería ascender el montante del decreto de ayudas para afectados por los incendios, Piedad Álvarez ha indicado que su partido ha hablado con «mucha gente afectada» que les transmite que aquéllas son «insuficientes».

«Nosotros no tenemos los datos exactos de esas necesidades, pero sí le puedo asegurar que hemos hablado con mucha gente afectada y que ellos, los ganaderos y los agricultores, ven insuficiente este máximo de 3.000 euros por hectárea», ha señalado como ejemplo.

También ha considerado que «hace falta mucho más dinero para recuperar el sector turístico, no sólo el que ha sufrido cancelaciones en los restaurantes y en los hoteles, sino aquel que va a ver que estos incendios pueden repercutir en el futuro de su negocio». «Hace falta mucho más dinero, claro que sí», ha refrendado.