HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez. PSOE EXTREMADURA

El PSOE pide una comisión de investigación sobre incendios en Extremadura y llamará a Guardiola a comparecer si se crea

En la citada comisión, además de «depurar responsabilidades políticas», el objetivo de los socialistas es que expertos, científicos, y bomberos forestales comparezcan en su seno

R. H.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:23

El Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura ha registrado la petición de creación en la Cámara autonómica de una comisión no permanente de investigación ... sobre los incendios forestales acaecidos este verano en la región, y de ser aceptada llamará a la presidenta de la Junta, María Guardiola, a comparecer en la misma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Salen a subasta por 150 euros vehículos de alta gama incautados a narcos
  2. 2 150 personas son evacuadas de la nave de Provecaex en Cáceres por un llamativo incendio que no ha causado heridos
  3. 3

    Educación lanza un llamamiento urgente para cubrir una treintena de vacantes en institutos
  4. 4

    Investigada una concejala del PP de Plasencia por un supuesto delito de odio contra un compañero de partido
  5. 5 Estas son las especialidades del primer llamamiento urgente del curso en Extremadura
  6. 6 Oposiciones del SES: los primeros exámenes serán en octubre para 13 categorías
  7. 7 Los bomberos intervienen en un incendio en el Provecaex de la carretera del Ferial de Cáceres
  8. 8

    El extremeño que perdió su vuelo por una vaca suelta en la A-66
  9. 9 En libertad el peluquero de Cáceres que fue detenido por vender droga en su negocio
  10. 10

    El PP abre un expediente informativo a la concejala de Plasencia investigada por presunto delito de odio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El PSOE pide una comisión de investigación sobre incendios en Extremadura y llamará a Guardiola a comparecer si se crea

El PSOE pide una comisión de investigación sobre incendios en Extremadura y llamará a Guardiola a comparecer si se crea