El Infoex interviene en 121 incidentes en las últimas dos semanas

Bomberos del Infoex en la pista Heidi por encima de Hervás, con el fuego a sus espaldas tras el avance desde el puerto de Honduras.

Domingo, 24 de agosto 2025, 12:57

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural comunica que durante estas dos últimas semanas de época de peligro alto, el Plan Infoex ha intervenido en 121 incidentes, que han tenido lugar en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de los cuales 43 han sido incendios forestales.

De estos 43 incendios forestales, con una superficie aproximada de unas 35.270 hectáreas aproximadamente, a la espera de las mediciones oficiales, 25 se han producido en la provincia de Badajoz y 18 en la provincia de Cáceres.

Durante estas semanas cabe destacar un total de ocho incendios que han superado las 500 hectáreas. Dentro de estos ocho grandes incendios se hace mención especial al incendio de Llerena (Badajoz), el cual se encuentra controlado, afectando a un total de 5.900 hectáreas aproximadamente, y al incendio de Jarilla (Cáceres), el cual se encuentra estabilizado y con nivel 1 de operatividad Infoex, afectando a un total de 17.000 hectáreas aproximadamente.

Predicción meteorológica

En cuanto a la predicción meteorológica para esta próxima semana, se espera un inicio marcado por temperaturas sin cambios. El martes se esperan nubes de evolución que podrían dejar algún chubasco disperso, aunque las temperaturas sufrirán un ligero ascenso. A partir de la mitad de la semana las temperaturas irán en descenso, aunque de cara al final de la semana se volverán a alcanzar valores cercanos a los 36 grados.

En cuanto al viento, se espera que estos sean flojos de componente oeste. El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Extremadura sigue recomendando que se extremen las precauciones sobre terrenos forestales y sus zonas de influencia en actividades susceptibles de provocar incendios.