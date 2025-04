La Junta culpa al gobierno de Vara de que se retrasen los Presupuestos regionales

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha responsabilizado este viernes al anterior gobierno de la Junta de Extremadura del retraso en ... la elaboración y aprobación de los Presupuestos Generales de Extremadura para el próximo año.

«Pretendemos que los presupuestos estén aprobados en el primer trimestre del 2024», señaló Bautista, quien argumentó al respecto que «la orden de elaboración de presupuestos del Gobierno anterior no la quedó hecha».

Dicha orden «está preparándose en estos momentos» de tal forma que una vez que está lista «todos los órganos directivos comiencen a elaborar sus presupuestos», afirmó Bautista, quien espera que las primeras cuentas del gobierno de María Guardiola puedan entrar en vigor «cuanto antes».

En todo caso, ya ha avanzado que no se espera que puedan estar listas para el 1 de enero, ya que ha situado el su aprobación en «el primer trimestre del 2024», e incluso no ha podido precisar este plazo categóricamente porque «no había ningún trabajo hecho cuando este gobierno ha tomado posesión».

El consejero ha sido preguntado por esta cuestión tras la reunión que ha mantenido, junto a la presidenta de la Junta, con los representantes de los sindicatos CCOO y UGT en la región, así como de la patronal extremeña Creex.

Además de este encuentro, Bautista y María Guardiola han mantenido otros con distintos agentes sociales, en concreto CSIF, la asociación PILTEx –que representa a los interinos y laborales de la Administración– y USO.

En declaraciones a los medios de comunicación, Bautista destacó la importancia del diálogo social, «algo a lo que nos comprometimos durante la campaña electoral y ahora lo hacemos desde el Gobierno». Añadió que «la presidenta de la Junta de Extremadura tiene muy claro que se construye región desde el diálogo social».

En esta línea, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social aseguró que en estos encuentros «hemos transmitido nuestra voluntad de seguir con el diálogo social, abrir una nueva etapa proactiva de este Gobierno para concertar socialmente con ellos las cuestiones más importantes de esta región», recoge la Junta en una nota.

Además, añadió que «este Gobierno no tiene deudas, no tiene mochilas, no tiene herencia y no parte de cuestiones del pasado. Este Gobierno mira hacia adelante, mira hacia el futuro y en eso nos vamos a centrar».

Pactos

Bautista ha explicado que han puesto sobre la mesa la posibilidad de abordar grandes pactos en materias esenciales para la región, como sanidad, educación, dependencia o financiación. «Esos pactos que la presidenta María Guardiola ofreció en el pasado al anterior Ejecutivo y que fueron desoídos».

El consejero ha mostrado la predisposición del actual Gobierno a mantener con los agentes sociales y económicos de Extremadura «una relación absolutamente leal, de lealtad institucional por ambas partes» y a que «el diálogo sea la brújula que marque nuestros destinos» para lograr «el objetivo común de construir una Extremadura mejor».

Además, Bautista ha asegurado que desde el Ejecutivo regional entienden que «Extremadura es reivindicativa y por supuesto respetaremos que eso se produzca, esa reivindicación y esa crítica, siempre desde la parte constructiva».

CSIF

Uno de los encuentros de este viernes ha sido con Benito Román y Andrés Rayo, presidente y vicepresidente de CSIF Extremadura.

Junto analizaron la situación actual de los empleados públicos extremeños y las administraciones con el fin de mejorar los servicios públicos de la región.

En esta primera toma de contacto, CSIF trasladó a la Junta las reivindicaciones e inquietudes para intentar alcanzar los mejores acuerdos posibles «desde la seña de identidad que siempre nos representa: profesionalidad e independencia», informa el sindicato en una nota.

Román le dijo a Guardiola que las peticiones son «las mismas» que las realizadas al anterior gobierno de la Junta y que el sindicato ha reivindicado en estos últimos años. Entre ellas el abono de la deuda del 2% del 2020 a los empleados públicos; el blindaje de las partidas para el pago de la carrera y el desarrollo profesional; la actualización del kilometraje por itinerancia a 0,26 euros aprobada a nivel nacional; el desarrollo de la Ley de la Función Pública regional, unas plantillas adecuadas a los servicios que se prestan a los ciudadanos y también que no se deje fuera de los foros de diálogo social a los sindicatos, como CSIF, y asociaciones empresariales que son referentes y representan grandes mayorías.