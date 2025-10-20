La Junta convoca a los bomberos para informarles sobre la conversión de las 138 plazas

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural ha convocado a los bomberos a una reunión el próximo 29 de octubre en Mérida para informarles ... sobre «la modificación de 138 puestos de la categoría bombero forestal conductor de carácter discontinuo al 100% de temporalidad». Se podrá asistir de manera presencial o telemática.

La convocatoria llega después de que los bomberos forestales que trabajan con una jornada del 50% anual en el Infoex denunciaran públicamente que les habían comunicado su cese el próximo día 30 de noviembre. Asimismo, se les instaba a coger las libranzas acumuladas a partir del 27 de octubre, pero no se hacía referencia a si sus plazas serían convertidas en otras con jornada al 100%, de qué manera y en qué plazo, y si ellos además seguirían en su puesto de trabajo más allá de la fecha mencionada de cese.

«Pensábamos que continuaríamos trabajando después del 30 de noviembre, cuando cada año se acaban nuestros contratos, porque tanto la presidenta (de la Junta) como el consejero (de Gestión Forestal) anunciaron que seguiríamos el 100% del año, pero esto no es verdad», denunciaron la pasada semana, tal y como se ha informado. Además, las explicaciones que habían solicitado a la Junta de Extremadura a raíz de recibir esas comunicaciones por escrito no habían sido atendidas.

Sin embargo, en respuesta a la publicación en HOY sobre el cese de los bomberos y de su queja, el Gobierno regional aseguró que las 138 plazas serían a jornada completa desde el 1 de diciembre y que «se procederá a llamar a estos bomberos a través de la bolsa; son los únicos que tienen los méritos para seguir, hasta que esas plazas se conviertan en definitivas», concretó el consejero de Presidencia, Abel Bautista.

Estarán en el pleno

Entonces también, el pasado viernes, la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural reaccionó con la convocatoria a los bomberos a una reunión del próximo 29 en Mérida para informarles sobre el futuro de las 138 plazas. No obstante, los afectados confían en tener explicaciones antes de ese encuentro.

De hecho, esta mañana de lunes el departamento que dirige Francisco Ramírez ha convocado a los representantes sindicales a una reunión para este miércoles, día 22, con el fin de darles información precisa sobre estas plazas.

Asimismo, los bomberos afectados tienen previsto acudir el jueves próximo a la sesión de pleno de la Asamblea, donde la portavoz del grupo parlamentario de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, solicitará expliaciones al Gobierno regional.

Por otro lado, tanto CSIF como CC OO han solicitado una reunión urgente a Función Pública, competente en la modificación de las 138 plazas, para conocer los trámites que va a llevar a cabo tras lamentar que el cese de estos bomberos se haya comunicado directamente a los afectados, sin que los representantes sindicales tuvieran conocimiento previo.

Ambas centrales reclaman que cualquier proceso de transformación o estabilización laboral se lleve a cabo con transparencia, respeto a los derechos del personal y previo acuerdo con los representantes sindicales, garantizando la negociación colectiva.

También UGT ha reclamado por escrito a la Junta una respuesta clara a los bomberos y un calendario de conversión «de la totalidad de las plazas al 100% como se prometió».