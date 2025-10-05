HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años
Trabajadores en una obra en Badajoz. José Vicente Arnelas

La Junta busca en Perú la mano de obra que falta en construcción y hostelería

El problema de la falta de trabajadores cualificados se amplía ahora también a empleos básicos debido al exceso de subsidios, según la patronal

J. López-Lago

J. López-Lago

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:57

Comenta

A Extremadura vienen cada año antes del verano decenas de esquiladores uruguayos; la vendimia ha atraído hasta Tierra de Barros a familias enteras de rumanos; ... y en la sanidad, cuando hubo falta de especialistas en la región en 2006 se incorporaron 63 médicos polacos al Servicio Extremeño de Salud. Recientemente se ha llamado a camioneros hondureños y marroquíes. Pero no siempre esa migración controlada tiene éxito y cumple con las expectativas, que es cubrir los huecos en las empresas o sectores para que la economía no se frene.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  2. 2 Grandes retenciones en la Ex-101 para acceder a la Feria de Zafra
  3. 3 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años
  4. 4 Cáceres enloquece con el brunch
  5. 5

    Badajoz recibe 12,4 millones de euros de fondos europeos para seguir creciendo
  6. 6

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  7. 7

    La Diputación licita por 25 años el complejo turístico La Serrana
  8. 8

    Condenados por correr desnudos por Cáceres
  9. 9 Los viajes del Imserso arrancan el 8 de octubre en Extremadura con tarifas reducidas
  10. 10 Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan ya son marido y mujer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Junta busca en Perú la mano de obra que falta en construcción y hostelería

La Junta busca en Perú la mano de obra que falta en construcción y hostelería