La Junta busca en Perú la mano de obra que falta en construcción y hostelería

A Extremadura vienen cada año antes del verano decenas de esquiladores uruguayos; la vendimia ha atraído hasta Tierra de Barros a familias enteras de rumanos; ... y en la sanidad, cuando hubo falta de especialistas en la región en 2006 se incorporaron 63 médicos polacos al Servicio Extremeño de Salud. Recientemente se ha llamado a camioneros hondureños y marroquíes. Pero no siempre esa migración controlada tiene éxito y cumple con las expectativas, que es cubrir los huecos en las empresas o sectores para que la economía no se frene.

La Junta de Extremadura ha empezado a dar los primeros pasos para traer mano de obra peruana que trabaje en la hostelería y la construcción. Aún no hay plazos y ni se ha concretado la cantidad de esta operación anunciada a principios de verano y que ahora conecta con la reciente propuesta del Partido Popular sobre inmigración, que se basa en contratos en origen y que, preferiblemente, sean personas próximas a nuestra cultura y por tanto hablen español.

Como dato, hay que saber que Extremadura crece gracias a los extranjeros. La región tiene 1.053.410 habitantes, según los datos del INE del pasado mes de julio. Son 481 más de los que había tres meses antes, un incremento que se debe a la inmigración, ya que el número de habitantes con la nacionalidad española se redujo en 697 en ese periodo.

Casi 65.000 parados

En agosto, la última Encuesta de Población Activa publicó que el paro en Extremadura se situó en 64.959 personas, pero la realidad es que periódicamente hacen falta profesionales especializados en determinados sectores y muchos han de llegar desde otros países, como los citados esquiladores uruguayos. Pero los huecos siguen existiendo, lastran algunas actividades y ni sindicatos ni patronal ni agrupaciones sectoriales, todas en contacto con la Administración, han conseguido dar con la clave.

Para la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura (Creex) la excesiva protección social a través de subsidios desincentiva la búsqueda de trabajo. Para los sindicatos, hace falta afinar más en la formación para ofrecerle al empresario justo el perfil que necesita para crecer.

Otras veces la especialización no es imprescindible y también faltan trabajadores, como en la agricultura, que sigue necesitando mano de obra para la recogida en campaña, como volvieron a señalar este verano las organizaciones agrarias durante esta vendimia que acaba de concluir. Una solución, de nuevo, iba a ser traer extranjeros con contrato en origen, pero la burocracia que entraña esta operación y que las empresas (bodegas) sean de pequeño tamaño en Extremadura complica embarcarse en unos trámites que tiene un sobrecoste para los empresarios al tener que encargarse de la vivienda de las cuadrillas, apuntaban este verano desde UPA y Apag.

También en oficios básicos

Al margen del campo, donde las campañas suelen ser discontinuas y esto dificulta la llegada de contingentes, Javier Peinado, secretario general de la Creex, ve un problema la falta de mano de obra especializada, pero le empieza a preocupar que también haya problemas para cubrir los empleos más básicos. «No hablo de encargados, oficiales o encofradores. Para hacer una obra hacen falta peones ordinarios que con formación básica de 20 días pueden estar ya trabajando, pero no hay. Empresas de limpieza nos han llamado para decirnos que no tienen trabajadores cuando las propias empresas ofertan esa formación, pero no son sectores atractivos. Ocurre igual en la hostelería. No hay ni pinches de cocina cuando solo hace falta un curso básico de riesgos laborales», pone Peinado de ejemplos. Y añade que el problema es que tanto la Formación Profesional como la no reglada que se diseña 'ad hoc' (según solicitan las empresas) no tienen ni alumnos.

«El sistema de protección social desvirtúa el mercado laboral habría que revisar las leyes» Javier Peinado Confederación Regional de Empresarios de Extremadura (Creex)

Esta situación -concluye- el representante de la Creex– se agudiza por el tema demográfico al haber menos población activa, y porque los jóvenes tienen una protección social que no les anima a aceptar determinados puestos de trabajo. «Ya nadie se pone de camarero en verano. Y se debe a que un menor de treinta años empieza a trabajar y no completa el año para tener la prestación por desempleo, tiene un subsidio de más de 500 euros, por eso creo que el sistema de protección social desvirtúa el mercado laboral. No es solo salario, a veces son las condiciones, por eso otro sector difícil de cubrir es la dependencia. No tienen personal para servicio a domicilio y residencias porque las condiciones no son atractivas», indica Peinado, cuya receta es revisar leyes estatales y autonómicas.

El plan de la Junta con Perú

Por la dimensión que tiene, en la construcción y la hostelería urge encontrar mano de obra. Se demanda gente con formación. Y estas son las dos únicas áreas en las que vuelve a haber un plan, aunque falta que se concrete una cantidad de trabajadores y la fecha de su llegada.

A principios de julio la presidenta extremeña María Guardiola anunció que la Junta iba a traer personas de Perú para trabajar en la hostelería y la construcción. «Estamos trabajando con diversas entidades para incorporar talento hispano a sectores como la construcción y la hostelería. Personas procedentes fundamentalmente de Perú, que recibirán formación y contribuirán al impulso de nuestra región», declaró durante el debate sobre el estado de la región.

Tres meses después aún no existe ni un plazo aproximado para su llegada ni una cifra concreta sobre este contingente de extranjeros con contrato en origen. De momento, la Junta de Extremadura señala que es necesaria la formalización de acuerdos con terceros para hacerlo posible y afirma que ya ha dado los primeros pasos tanto en hostelería como en turismo.

Ampliar Establecimiento de hostelería en el Casco Antiguo de Badajoz. José Vicente Arnelas

Según explican desde la Consejería de Economía, «en hostelería, avanzamos en la firma de un convenio tripartito con el Sexpe y una institución educativa de Arequipa (Perú), que permitirá poner en marcha un programa formativo innovador. Este incluirá formación teórica y práctica en Extremadura para alumnado que haya cursado estudios en dicha institución peruana. La participación en esta experiencia abrirá al alumnado las puertas para incorporarse al sector turístico de nuestra región. Actualmente trabajamos en los trámites previos necesarios para hacerlo posible».

En cuanto a la falta de personal en las obras, la colaboración es con la Fundación Laboral de la Construcción, con la que la Junta afirma que están trabajando en la creación de un programa formativo que se desarrollará en Lima partiendo de su experiencia previa en este ámbito. «Este programa permitirá que jóvenes se incorporen como trabajadores cualificados al sector de la construcción, tanto en Extremadura como en Perú», indicó la Junta esta semana a este diario.

Desde la Fundación Laboral de la Construcción de Extremadura confirman que existen esos contactos con la Junta para traer mano de obra desde Perú, pero en cuanto a la llegada de trabajadores peruanos a la región «ese plan está en una fase muy inicial».

El proyecto emana de un acuerdo de cooperación y la Junta recuerda que para que los trabajadores peruanos vengan a España deben obtener el visado de trabajo por cuenta ajena, que se consigue teniendo un contrato de trabajo. Y, además de los trámites burocráticos, es fundamental la formación de estos trabajadores, que deben hacerlo en origen, o bien en Extremadura con un visado asociado a la formación (que pueden compatibilizarlo con un trabajo hasta 30 horas semanales), para después regresar a su país a conseguir el contrato de trabajo en origen, tal y como marca la legislación nacional.

Todo lo anterior –añade la Junta– se complementa con la firma reciente de un Memorando de Entendimiento entre la presidenta de la Junta de Extremadura y el alcalde de la Municipalidad de Lima. Aunque dicho Memorando no aborda cuestiones de empleo, sí establece un marco de intercambio entre ambos pueblos, a través del conocimiento y la investigación de sus centros históricos y de las personas que los habitaron, poniendo en valor el mestizaje cultural desarrollado desde el siglo XVI y abriendo la posibilidad de explorar nuevas vías de presencia extremeña en el país.

La vivienda, otro factor

Sindicatos, patronal u organizaciones agrarias no son los únicos que se quejan de que falten trabajadores en la región. Esta falta de mano de obra es también un freno para las empresas familiares.

Así lo expresaron el pasado mes de agosto, cuando hablaron de la dificultad que tienen para completar sus plantillas con mano de obra cualificada, según la encuesta que la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (AEEF) envió a sus socios. «Se nota en todos los sectores y es un verdadero problema porque lastra el crecimiento», aseguró al ver los resultados Susana Rodríguez, vicepresidenta de la entidad. En este sentido, sobre todo en relación a los empleos que requieren cualificación, Rodríguez defiende que todavía existe una brecha importante entre los planes formativos y las necesidades reales de las empresas.

Mari Cruz Lara González es Secretaría de Formación y Empleo del sindicato CC OO Extremadura. De momento, en las reuniones con la Junta de Extremadura –la última fue el 23 de septiembre con el consejero de Economía–, no les han hecho partícipes del plan anunciado por Guardiola de traer a Extremadura mano de obra peruana.

«En Comisiones Obreras le trasladamos a la Junta lo que nos cuentan en las visitas que hacemos a las empresas. Y lo que se necesita es sentarse con los sectores y los agentes sociales y que haya una formación paralela a lo que demanda el mercado. Por ejemplo, si hacen falta conductores de autobuses, es porque hacen falta personas con esa titulación», expone Mari Cruz Lara.

«No se ha llegado a una Formación Profesional acorde a lo que la sociedad demanda» Mari Cruz Lara Secretaria de Formación y Empleo de CC OO Extremadura

Para la representante sindical aún no se ha llegado a una Formación Profesional «acorde a lo que la sociedad demanda», y aunque incluso existe formación remunerada, «a veces la gente no accede por falta de conocimiento, hay que darle más publicidad».

A CCOO le preocupa especialmente el paro femenino, que supone casi dos tercios del total, y cree que parte de la culpa de que la mujer no se incorpore a un empleo es «por falta de recursos para conciliar en el mundo rural, como guarderías o residencias de mayores».

Sobre el exceso de subsidios que apuntan desde la patronal, la representante sindical habla que «todo hay que hacerlo dentro de la legalidad» y pide que se aumenten los sueltos para incentivar la búsqueda de empleo y la cobertura de puestos especializados, ya que hoy día el precio de la vivienda es un factor que altera el mercado laboral. «Si tengo que alquilar casa y el sueldo no es acorde es normal que no interesen algunos trabajos porque si me pagan 800 euros y una habitación cuesta 500 pues no te mueves de tu pueblo», señala.

El desajuste entre oferta y demanda de mano obra no se da solo en Extremadura sino en todo el país. El 35% de las empresas españolas identifica la falta de personal con formación adecuada como el principal freno al desarrollo de su actividad, según las últimas encuestas empresariales del Banco Mundial, basadas en 1.431 sondeos este año a compañías de todo el territorio nacional.