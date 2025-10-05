«En cinco años harán falta 2.500 conductores en la región, no hay relevo generacional»

En la Asociación de Empresarios de Transporte de Extremadura (Asemtraex) llevan viendo lentamente cómo se quedan poco a poco sin conductores. Su secretario general, Alonso ... Sánchez, tiene las cuentas hechas: «Para los próximos cinco años, solo en Extremadura, harán falta 2.500 conductores porque no hay relevo generacional». El representante de Asemtraex se refiere a conductores de mercancías y viajeros.

Sánchez explica que hoy día no hay gente que quiera hacer sacrificios incluso por un sueldo que supera holgadamente los 2.000 euros mensuales, pero que en el caso de los camioneros de larga distancia requiere estar fuera de casa en ocasiones de lunes a viernes durmiendo en cabinas «que hoy día son muy confortables».

Para Sánchez, las medidas que se han activado para encontrar nuevos conductores no sirven de nada. «Hace año y medio el Sexpe activó un plan para sacar el carné de conducir, pero no se ha contado con las empresas de tansporte, solo con las autoescuelas, así que los jóvenes cogen esos 3.500 euros y en vez de trabajar en el sector usan el carné para sumar 0,25 puntos más en sus oposiciones de bombero, de policía o de agente forestal», se queja.

Ampliar Alonso Sánchez, de Asemtraex.

En su opinión, deberían articularse contratos de aprendizaje, o bien que exista un ciclo de Formación Profesional de conductores de mercancías y viajeros (ahora lo que hay es de gestor de transporte).

«Lo que no funciona – concluye– es traer personas de otros países sin establecer un compromiso, como ya ha pasado con conductores de Perú, Honduras o Marruecos, dice, a los que el empresario les tiene que poner casa, le enseña poniendo en sus manos vehículos que cuestan más de 200.000 euros y que a los seis meses se vayan de la empresa y regresen a su país cuando han ahorrado dinero».

Asemtreaex agrupa en Extremadura a 570 empresas y 2.800 vehículos y su secretario explica que este problema se da no solo en la región, sino en toda España y varios países de Europa. Los efectos de que no surjan conductores, señala, es que cada vez habrá camiones más grandes en la carreteras con el riesgo que ello conlleva para la seguridad vial, y que los productos subirán de precio porque costará más encontrar profesionales que los transporten.