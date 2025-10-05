HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un camión de un empresa extremeña en plena descarga. HOY
Alonso Sánchez | Secretario de la Asociación de Empresarios de Transporte de Extremadura (Asemtraex)

«En cinco años harán falta 2.500 conductores en la región, no hay relevo generacional»

En la Asociación de Empresarios de Transporte de Extremadura (Asemtraex) llevan viendo lentamente cómo se quedan poco a poco sin conductores

J. López-Lago

J. López-Lago

Domingo, 5 de octubre 2025, 10:19

En la Asociación de Empresarios de Transporte de Extremadura (Asemtraex) llevan viendo lentamente cómo se quedan poco a poco sin conductores. Su secretario general, Alonso ... Sánchez, tiene las cuentas hechas: «Para los próximos cinco años, solo en Extremadura, harán falta 2.500 conductores porque no hay relevo generacional». El representante de Asemtraex se refiere a conductores de mercancías y viajeros.

