La Junta asegura que ha abonado las indemnizaciones por cese en el proceso de estabilización Adelanta que el personal de Enfermería del Sepad cobrará las horas extraordinarias en la nómina de este mes de octubre

A. B. Hernández Jueves, 9 de octubre 2025, 20:29

La Consejería de Hacienda y Administración Pública asegura que ha pagado la indemnización que exige la normativa al personal que ha sido cesado con motivo del proceso de estabilización. «La Junta de Extremadura se ha ajustado siempre a la referida normativa en el pago de tales indemnizaciones abonando las mismas tal y como está establecido», dice en un comunicado.

Aclara que «en el caso de personal cesado que simultáneamente ha obtenido un puesto en estabilización, la justicia en recientes sentencias ha avalado la no indemnización en esos supuestos».

Indica también que el proceso de estabilización finalizó el pasado mes de junio, «quedando pendiente únicamente las plazas que no fueron cubiertas en los primeros llamamientos».

El Gobierno autonómico responde así a la demanda planteada por más de 250 trabajadores, que de la mano del sindicato USO han decidido acudir a la vía judicial para conseguir el pago de sus indemnizaciones por cese. Las demandas están en los juzgados de lo social y la central está a la espera de que se produzcan las primeras sentencias.

Según USO, se trata de trabajadores cesados que en unos casos han optado a otra plaza tras la estabilización y en otros no, pero que en todos deberían haber cobrado una indemnización al ser cesados. «Un cobro que debe producirse en el momento en que son cesados del puesto de trabajo en el que estaban, hayan o no logrado después una plaza en la estabilización», afirma Luis Manuel Gil, coordinador regional de USO.

A juicio de esta central, «la manera restrictiva en la que la Junta está interpretando lo recogido en la norma respecto al pago de las indemnizaciones, con el objetivo de ahorrar lo máximo posible, es lo que está derivando en una cascada de demandas en los juzgados», en palabras del coordinador de USO.

En cuanto a las plazas vacantes que restan de estabilización, esta central indica que son más de 300 las que quedan por cubrirse, tanto de personal laboral como de funcionario, tanto por el concurso-oposición como por méritos. «La Junta tiene que hacer un segundo llamamiento para cubrirlas. Está previsto que se lleve a cabo el de funcionarios en lo que resta de año, pero que el de personal laboral se retrase hasta el próximo, por lo que la estabilización sigue sin finalizar».

En las nóminas de octubre

Por otro lado, y en respuesta a la denuncia del sindicato CSIF, la Junta asegura que el personal de Enfermería del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) cobrará los atrasos y las horas extras en la nómina del mes de octubre.

Recuerda que «estas horas extraordinarias van a ser abonadas por primera vez» y que la decisión de pagarlas se adoptó «para garantizar la cobertura asistencial en los centros y mantener la calidad del servicio ofrecido a los usuarios. Esta actuación ha permitido asegurar la cobertura de turnos, reforzando el papel esencial de las enfermeras en la red de centros del Sepad».

CSIF instó ayer por escrito a la Consejería de Salud y Servicios Sociales a «resolver de forma urgente la grave situación laboral y económica que atraviesan desde hace meses los enfermeros de los centros residenciales dependientes de la Junta».

Según la central, «había trabajadores contratados para sustituciones de verano que en septiembre aún no habían percibido ninguna nómina y esta situación, a día de hoy, persiste con respecto al abono no pagado de las noches, festivos y horas extraordinarias de los trabajadores de los centros residenciales dependientes de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, que incluso han tenido que posponer sus vacaciones por que no se cubrieron las del colectivo de enfermeros en el periodo estival».