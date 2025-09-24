José Antonio Bayón, jefe del Infoex: «Pedro Sánchez vino a tomar el pelo a los extremeños»

«Pedro Sánchez vino a tomar el pelo a los extremeños y, como en Monfragüe en 2022, no dijo ni una verdad», ha declarado esta ... mañana en la Asamblea el director general de Gestión Forestal y Defensa contra Incendios, José Antonio Bayón.

El responsable del plan Infoex ha comparecido en la comisión del área y ha hecho estas declaraciones a preguntas de la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel. El objetivo de la diputada era conocer qué lecciones se han aprendido de los grandes fuegos que la región ha sufrido este verano, cuáles son las carencias detectadas en la lucha contra las llamas.

Pero De Miguel también ha querido saber si los gestos de negación que José Antonio Bayón realizó durante la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el transcurso de su visita a las zonas afectadas por los incendios este verano habían sido o no reales y a qué se debieron. «Mientras él hablaba de la emergencia climática, usted negaba», ha recordado la portavoz de la coalición de izquierdas. Ese gesto se difundió durante esos días en un vídeo a través de las redes sociales. «Y, como ya no me creo nada, por saber si fue así o no».

José Antonio Bayón ha reconocido que sí hizo los gestos, «no estoy orgulloso de ellos» ha dicho también, en respuesta a las declaraciones del presidente de Gobierno. «Como en 2022 en Monfragüe, vino a tomar el pelo a los extremeños, no dijo una verdad».

No ha sido el único motivo del rifirrafe que Bayón y De Miguel han protagonizado en la Asamblea. El director general de Gestión Forestal, en respuesta a De Miguel, ha detallado las carencias detectadas tras los fuegos. «Es preciso que haya un segundo puesto de mando avanzado cuando hay simultaneidad de incendios, se necesitan más unidades terrestres, más bomberos forestales y, sobre todo, un cambio en la política forestal», ha declarado. Pero la mayor parte de su intervención la ha centrado en puntualizar declaraciones pasadas de la portavoz de Unidas por Extremadura.

«Tenía ganas de contestarme a cuestiones que dije en el último pleno, porque ha centrado en eso su intervención y solo ha dedicado 20 segundos a las carencias», le ha recriminado Irene de Miguel.

En esas puntualizaciones a la diputada, Bayón ha asegurado que la petición de medios que hizo la región al Gobierno fue proporcional a la magnitud de la emergencia, que todos los años las mil personas que conforman el Infoex reciben un nuevo epi, que los bomberos forestales llevan 20 años cobrando la peligrosidad, que cuando llegue la jubilación de 250 efectivos que alcancen los 60 año se harán las ofertas de empleo oportunas y que, en cuanto a la comisión de investigación que se solicita en la Asamblea para conocer qué ha ocurrido con los incendios este verano, «solo espero que lo que digan los técnicos se recoja en las actas, a diferencia de lo que ocurrió en la comisión tras el fuego de Acebo».

Recursos humanos

El responsable del Infoex ha afeado a De Miguel que no haya acudido a ninguna reunión del Cecopi durante los incendios de este verano, ha negado que el aumento de efectivos en la lucha contra los fuegos no corrija las carencias y ha negado, frente a lo manifestado por la diputada, que Extremadura tenga 15 bomberos por cada 100.000 hectáreas frente a los 100 de Andalucía. «Según un estudio de 2018 de CC OO tenemos 25 bomberos frente a 26 de Cataluña, un gran servicio», ha concretado Bayón. «Y el servicio no ha colapsado este verano».

La portavoz de Unidas por Extremadura le ha aclarado a continuación que «no he ido al Cecopi porque lo he hecho antes y no ha valido para nada y no me parece que los técnicos tengan que perder el tiempo en dar explicaciones a una diputada en lugar de dedicarlo a gestionar la emergencia».

Pero ha dejado claro que «he hablado con alcaldes, vecinos y bomberos que no creen que todo se haya hecho bien como ustedes, sino que hablan de descoordinación y negligencias graves y quieren una comisión de investigación». Ha insistido en que «somos la comunidad con menos bomberos por cada 100.000 hectáreas» y ha criticado que no haya aún un plan ante las 250 jubilaciones de bomberos forestales que se producirán en los próximos años. «Estamos hablando del 35% de la plantilla, no hay nadie en la bolsa de trabajo y no se corrige con la ampliación de la jornada a 138 efectivos ni con la contratación de 85 más».

Para Irene de Miguel, el servicio de lucha contra los incendios sí ha colapsado este verano. «Si no, la presidenta no hubiera solicitado más medios al Gobierno de España». Una petición que, ha reiterado, «fue una cifra abrumadora».

El responsable del Infoex ha cifrado el aumento presupuestario decidido por la Junta para ampliar los efectivos, seis millones de euros hasta 2027, y el incremento también en 2,5 millones de euros más para que 138 bomberos pasen de trabajar seis meses a hacerlo un año. «Si de verdad quieren más fondos para la lucha contra los incendios, aprueben los presupuestos del Gobierno regional», les ha pedido a todos los grupos de la oposición.