Bayón, a la derecha, con el consejero de Gestión Forestal en la Asamblea. AEx

José Antonio Bayón, jefe del Infoex: «Pedro Sánchez vino a tomar el pelo a los extremeños»

El director general declara que el presidente del Gobierno «no dijo ni una verdad» cuando visitó las zonas afectadas por los fuegos este verano

A. B. Hernández

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:06

«Pedro Sánchez vino a tomar el pelo a los extremeños y, como en Monfragüe en 2022, no dijo ni una verdad», ha declarado esta ... mañana en la Asamblea el director general de Gestión Forestal y Defensa contra Incendios, José Antonio Bayón.

