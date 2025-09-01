Jesús Vázquez pone en valor 'A Fala', la joya lingüística que solo se habla en tres pueblos extremeños El presentador nos enseña 'A Fala', una lengua única en España que sobrevive en tres pueblos extremeños

Una joya lingüística sobrevive aún hoy entre las calles del Valle del Jálama. Allí, tres pueblos; San Martín de Trevejo, Eljas y Valverde del Fresno, comparten algo más que territorio: una lengua única en España. A Fala. En estos tres pueblos de Extremadura no se habla español, y tampoco portugués, se habla 'A Fala', una lengua transmitida de generación en generación con mucho cariño y orgullo hasta llegar a ser declarada, en 2001, Bien de Interés Cultural. Esta lengua suscita interés y orgullo que traspasa las fronteras de nuestra región, y así lo ha demostrado ahora Jesús Vázquez.

El presentador ha utilizado sus redes sociales para presumir de 'A Fala' con cariño y respeto, y de paso poner en valor esta joya lingüística que se conserva en Extremadura como un auténtico tesoro.

«Soidi, significa Salud en la lengua de tres preciosos pueblos de España: San Martin de Trevejo, Valverde del Fresno, y Eljas, el pueblo de mi marido«, comienza contando antes de destacar su valor: «Esa lengua es A Fala, una auténtica joya lingüística que data del siglo XII y que se ha mantenido viva, transmitiéndose de generación en generación hasta el día de hoy«, explica.

Así que no duda en utilizarla y enseñársela a quienes todavía hoy no conocen su existencia: «Así que, mucha salud para todos, al inicio de este nuevo curso, o como se diría aquí, «muta soidi pa to ixhenti!», añade.

No pasa desapercibida la camiseta que luce en la foto que acompaña a la publicación, en la que puede leerse 'soidi' (que como bien explica él, significa 'salud').

«Os escribo esto mismo en A Fala, para que veáis como suena: Soidi, quel idel «salud» in a fala de tres precioxhus lugaris d'España: Sa Martín, Valverdi y As Ellas, u lugal du mei homi. Esa fala e unha joya lingüística que ven du sigru dodi y que sigui viva, pasandu de generación in generación hasta oixhi. Así que muta soidi pa tos!», termina diciendo en esta lengua que conquista a generaciones.