Jesús Cimarro: «Era un verano difícil. Me marcho satisfecho de la respuesta del público»

Pegado al teléfono, entre reunión y reunión, intentando cerrar actores para el próximo año, Jesús Cimarro Olabarri (Ermua, Vizcaya, 1965) atiende a HOY para hacer ... un somero balance de la edición 68 del Festival de Mérida que termina hoy, de nuevo sin restricciones de aforo y sin medidas sanitarias. Los datos finales de espectadores y de venta por taquilla los dará en la última semana de este mes.

–Hoy es el primer día para pensar en la edición 69 del Festival de Mérida. Se acaba la del 68. ¿Está satisfecho?

–Sí. Lo estoy. Creo que se han cumplido con las expectativas para el público, a pesar de ser un verano en el que la gente estaba más pendiente de ir a la playa que de venir al teatro en un julio como nunca se conocía de calor. Eso ha influenciado mucho.

–Calor siempre hace en verano en Mérida. ¿Cree que tan determinante ha sido este año para que pudieran venir menos espectadores al Teatro Romano?

–Si. Este año, sí. Por dos motivos fundamentales. Uno, el propio calor no ha sido normal, ni siquiera en Mérida. Mucho y durante muchos días. Y, dos, sea por los dos años de pandemia, por el calor o porque la gente tenía unas ganas de moverse, las personas se han ido en masa a las playas. Solo hay que ver los datos de los hoteles y alojamientos de todo el litoral español en ese mes. En ese sentido ha sido un verano más difícil y encima no había limitaciones de aforo, con lo que significa de dificultad llenar un teatro para 3.000 espectadores.

–En agosto las gradas del Teatro se han visto más llenas. Supongo que se ha superado al final la cifra de 60.000 espectadores. Fueron 81.000 el año pasado y en 2019, 104.000.

–Los datos finales se darán cuando esté a punto de acabar el mes, en una rueda de prensa con el presidente Vara. Pero, sí, seguro que hemos pasado de 60.000 en Mérida. Hemos tenido cinco llenos seguidos con 'Miles gloriosus' (Carlos Sobera, Ángel Pardo, Elisa Matilla...), más otros tres o cuatro llenos. Agosto siempre es el mes que más público atrae. Extremeño y de fuera. Mencionar los más de 100.000 espectadores del verano de 2019....es que eso es muy difícil de superar.

– ¿Cómo valora las obras que se han representado? ¿Antes de los estrenos usted conoce cómo son los montajes?

–Nunca valoro públicamente los espectáculos. Nunca. Otra cosa es que en privado y 'a posteriori' tenga mi opinión. Y digo 'a posteriori' porque yo no sé cómo son los espectáculos antes de representarse en Mérida. Casi todos son estrenos y no los conozco. Pero, por encima de todo, lo que tengo claro es que debe haber obras para todo tipo de público. Y eso genera siempre controversia. Si viene danza o ballet, a unos les encanta y a otros no. Si traigo montajes más contemporáneos de mitos clásicos, lo mismo. Lo fundamental, pienso, es que haya una variada oferta teatral para todo tipo de públicos y eso se consigue con la programación.

Diversidad

-Algunos montajes como el 'Julio César' de la compañía argentina que abrió el Festival este año son francamente olvidables, en mi opinión.

–Pues he conocido a gente que le ha gustado mucho. Como también he conocido a espectadores que les gustó mucho, por poner un ejemplo, el espectáculo de María Pagés y a otros no. Ahí no me meto. En esto hay variedad de opiniones. Lo importante, insisto, es que haya variedad y el público pueda elegir entre la programación.

–¿Tiene ya cerrado algún actor para el próximo año? Conociéndolo, seguro que sí o casi.

–No. Tenía dos actores en previsión pero no pueden venir porque participan en series. Y las series ahora se ruedan también en los meses de verano. Eso para el Festival de Mérida complica aún más traer profesionales de la cultura. Cada vez es más difícil.