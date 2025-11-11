Alfonso Gallardo llevará el nombre de la calle en la que nació en Jerez de los Caballeros El Pleno aprobará este jueves que la calle Lecheros tenga el nombre del fundador de un grupo industrial clave en la historia jerezana y extremeña de las últimas cuatro décadas

Alfonso Gallardo recibe el reconocimiento de los que fueron sus trabajadores en noviembre de 2019 en la puerta de su casa.

Celestino J. Vinagre Martes, 11 de noviembre 2025, 10:35 Comenta Compartir

Le sigue faltando la medalla de Extremadura pero al menos a Alfonso Gallardo Díaz (20 de febrero de 1932, Jerez de los Caballeros) le siguen llegando reconocimientos en vida a una trayectoria empresarial indispensable para Jerez y para Extremadura en las últimas cuatro décadas. El creador del grupo industrial AG (Alfonso Gallardo), luego Gallardo Balboa, propietario que fue de empresas como Siderúrgica Balboa, Alfonso Gallardo SA, Cementos Balboa, Ferromallas, Tubos Europa, Papresa, Cementos Balboa...hasta una decena de sociedades va a ver cómo la calle en la que nació, ahora llamada Lecheros, se va a llamar Alfonso Gallardo. El cambio de denominación viaria se llevará a Pleno en la sesión de pasado mañana jueves y va a salir adelante.

A punto de cumplir 94 años, con su mujer Teresa Ruiz, casi de la misma edad, como inseparable apoyo, Gallardo acaba de conocer por boca del alcalde jerezano, Raúl Gordillo, la propuesta para que tenga una calle en su pueblo. No una calle de nueva creación sino en la que nació. Lo hizo en el número 30 de la calle Lecheros, a un paso del barrio de los Mártires y la calle Corredera Hernando de Soto donde, casualidades o no, tiene su residencia desde hace años.

Gordillo le comentó a Gallardo que llevaría el cambio de Lecheros por Alfonso Gallardo a pleno una vez que se aprobó la propuesta de su designación en un órgano consultivo del Ayuntamiento de Jerez, el Consejo de Participación Local.

«Su emoción al trasladárselo nos impresionó. Este gesto simboliza el agradecimiento eterno de Jerez hacia quién tanto ha hecho, y sigue haciendo, por su pueblo. Porque el Jerez de los Caballeros contemporáneo no se entiende sin Alfonso Gallardo. Su nombre y su ejemplo quedarán grabados para siempre en nuestro callejero y en nuestros corazones», ha comentado el regidor jerezano.

Creador desde la nada prácticamente de un grupo industrial referente en Extremadura y en España dentro de sector siderometalúrgico, la persona que montó un emporio a base de recoger chatarra por las calles del municipio de la Sierra Suroeste y fue el principal empresario de Extremadura perdió prácticamente su imperio industrial en 2019.

Mantiene AG Energías Renovables, una de sus empresas centrada en el sector de la energía limpia. Constituida en abril de 2006, en plena eclosión del sector renovable, la sociedad gestiona la planta fotovoltaica ubicada en la finca jerezana El Corchito.

El alcalde de Jerez, Raúl Gordillo, junto a Alfonso Gallardo, en el domicilio de este, el pasado fin de semana. HOY

La gestión de Alfonso Gallardo no fue fácil. Ni por las crisis económicas que le sucedieron en su etapa ni por las, a veces, conflictivas relaciones con sus trabajadores, con huelgas, EREs e incluso un cierre patronal decidido en 2002 por el propio Gallardo en medio de una demanda de la plantilla de mejoras en su sector.

Con todo, en 2019 se vivió una noche muy emocionante cuando el 24 de noviembre de ese año, los que había sido sus trabajadores se concentraron en la puerta de su casa para tributar un cálido homenaje en forma de aplausos al jerezano, que ya había dejado de tener el control de la mayor parte de sus empresas. Un homenaje que se reiteró el 29 de diciembre en el Cine Teatro Balboa.

HOY adelantó en julio de 2020, el fondo de inversión KKR, que controlaba el grupo Gallardo, lo vendía al otro conglomerado empresarial con sede en Jerez y clave también en la historia reciente de la región, el liderado por Ricardo Leal Cordobés y Cristian Lay, ahora grupo CL.

Alfonso Gallardo Díaz es Jerezano Ilustre con la medalla Vasco Núñez de Balboa que entrega el Ayuntamiento en 2017, Medalla de Oro de la Provincia de Badajoz concedida por la Diputación en 2021, premio Lidera de la Cámara de Comercio de Badajoz en 2018 y premio Extremeños de HOY, que otorga este periódico a personalidades extremeñas, de 2001. Le falta el galardón máximo de la región, la Medalla de Extremadura.