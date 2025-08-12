HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un incendio en Castilla-La Mancha obliga a confinar una localidad cacereña y a cortar tres carreteras
HOY

Encuesta

Estos son los jefes con los que sueñan los niños extremeños: la respuesta te sorprenderá

De profesoras a youtubers y de futbolistas a veterinarias, así imaginan su futuro laboral los niños y niñas de Extremadura

Judit Molina

Judit Molina

Martes, 12 de agosto 2025, 10:03

La cantante Aitana y el futbolista Lamine Yamal se han convertido en las figuras de referencia para los más pequeños en Extremadura, según la XIX Encuesta Adecco 'Qué quieres ser de mayor'. El sondeo, realizado entre más de 1.900 niños de 4 a 16 años en toda España entre mayo y julio de este año, revela que los menores de la región siguen admirando a iconos de la música y el deporte, aunque sus aspiraciones profesionales y prioridades de futuro varían notablemente entre chicos y chicas.

Profesiones soñadas y referentes

Entre las niñas extremeñas, Aitana es la jefa ideal con un 23,4% de votos, seguida de la astronauta Sara García (11,8%), su propia madre (5,4%), la cómica Lalachus (4,8%) y la cantante Lola Índigo (4,2%). Ellas sueñan principalmente con ser profesoras (21,3%), aunque también destacan futbolista (15,5%), veterinaria (10,6%), doctora (6,7%) y psicóloga (5,5%).

En el caso de los niños, Lamine Yamal lidera la lista con un 24,7%, por delante del tenista Carlos Alcaraz (18,4%), su padre (10,9%), el streamer Ibai Llanos (10,3%) y Kylian Mbappé (8,6%). Su profesión soñada es ser futbolista (21,4%), seguida de policía (14,9%), youtuber (12,9%), informático (11,7%) y bombero (7,6%).

Lo que más les importa: más tiempo libre o más salario

La encuesta también analiza sus prioridades de futuro. Entre salario y conciliación, el 71,3% de las niñas prefiere disponer de más tiempo libre aunque implique ganar menos, mientras que el 68,5% de los niños opta por lo contrario, ganar más aunque dispongan de menos tiempo.

La tecnología también está presente en sus vidas, pues más de la mitad de los menores en Extremadura estaría encantado de trabajar con robots, y cinco de cada diez ya han usado Inteligencia Artificial Generativa, sobre todo para tareas escolares (56,8%), resolver dudas personales (32,9%) o jugar (10,3%).

En cuanto a la actualidad, el 21,8% de los jóvenes en la región considera que el apagón generalizado de hace unos meses fue la noticia más relevante del año, seguido por la muerte del Papa Francisco (13,2%).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Soraya Arnelas revela su rincón secreto para escapar del calor y presume de la gastronomía local de Extremadura
  2. 2 Detenido un menor de 16 años en Plasencia tras estrellar el coche de su padre y abandonarlo en un puente
  3. 3 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  4. 4 Aparecen sanos los dos menores que se escaparon de un centro de acogida de Olivenza
  5. 5 La contundente frase con la que Hiba Abouk define su experiencia en Cáceres
  6. 6 Aparecen sanos los dos menores que se escaparon de un centro de acogida de Olivenza
  7. 7 La víctima de violación de Mérida es una peregrina que estaba completando el Camino de Santiago
  8. 8 Ola de calor: cinco localidades extremeñas superan los 43 grados este lunes
  9. 9 Muere un joven de 22 años en Jaén por golpe de calor
  10. 10

    Ola de calor: estas son las localidades extremeñas que han sufrido una madrugada tórrida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Estos son los jefes con los que sueñan los niños extremeños: la respuesta te sorprenderá

Estos son los jefes con los que sueñan los niños extremeños: la respuesta te sorprenderá