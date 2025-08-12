Estos son los jefes con los que sueñan los niños extremeños: la respuesta te sorprenderá

La cantante Aitana y el futbolista Lamine Yamal se han convertido en las figuras de referencia para los más pequeños en Extremadura, según la XIX Encuesta Adecco 'Qué quieres ser de mayor'. El sondeo, realizado entre más de 1.900 niños de 4 a 16 años en toda España entre mayo y julio de este año, revela que los menores de la región siguen admirando a iconos de la música y el deporte, aunque sus aspiraciones profesionales y prioridades de futuro varían notablemente entre chicos y chicas.

Profesiones soñadas y referentes

Entre las niñas extremeñas, Aitana es la jefa ideal con un 23,4% de votos, seguida de la astronauta Sara García (11,8%), su propia madre (5,4%), la cómica Lalachus (4,8%) y la cantante Lola Índigo (4,2%). Ellas sueñan principalmente con ser profesoras (21,3%), aunque también destacan futbolista (15,5%), veterinaria (10,6%), doctora (6,7%) y psicóloga (5,5%).

En el caso de los niños, Lamine Yamal lidera la lista con un 24,7%, por delante del tenista Carlos Alcaraz (18,4%), su padre (10,9%), el streamer Ibai Llanos (10,3%) y Kylian Mbappé (8,6%). Su profesión soñada es ser futbolista (21,4%), seguida de policía (14,9%), youtuber (12,9%), informático (11,7%) y bombero (7,6%).

Lo que más les importa: más tiempo libre o más salario

La encuesta también analiza sus prioridades de futuro. Entre salario y conciliación, el 71,3% de las niñas prefiere disponer de más tiempo libre aunque implique ganar menos, mientras que el 68,5% de los niños opta por lo contrario, ganar más aunque dispongan de menos tiempo.

La tecnología también está presente en sus vidas, pues más de la mitad de los menores en Extremadura estaría encantado de trabajar con robots, y cinco de cada diez ya han usado Inteligencia Artificial Generativa, sobre todo para tareas escolares (56,8%), resolver dudas personales (32,9%) o jugar (10,3%).

En cuanto a la actualidad, el 21,8% de los jóvenes en la región considera que el apagón generalizado de hace unos meses fue la noticia más relevante del año, seguido por la muerte del Papa Francisco (13,2%).