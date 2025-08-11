HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Nicki Nicole disfruta del partido de Lamine Yamal junto a la familia del futbolista

Parece que el delantero le habría dedicado uno de los dos goles que metió durante el partido

Joaquina Dueñas

Lunes, 11 de agosto 2025, 10:08

Desde hace semanas vienen arreciando los rumores de romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole. Parece que él lleva una foto de ella de fondo de pantalla en su teléfono móvil; hay quien les ha visto besarse en una discoteca, aunque no haya testimonio gráfico del momento, e incluso parece que el beso que el joven deportista luce en la mejilla en uno de sus post de Instagram sería de ella. Unas especulaciones que se han avivado con el último gesto de la cantante, que ha ido al trofeo Joan Gamper, que enfrentaba al FC Barcelona con el Como en el Estadi Johan Cruyff.

La argentina, que lucía la camiseta azulgrana con el número de Lamine, se ha sentado junto a la familia y los amigos del de Mataró. Así lo ha relatado el periodista Javier Hoyos al subrayar que «Nicki Nicole ya conoce a la madre de Lamine Yamal; estaba en la misma zona, también con el primo y un amigo de Lamine». Además, parece que el delantero le habría dedicado uno de los dos goles que metió durante el partido, que se saldó 5-0 a favor del Barcelona.

Después de un verano en el que no han faltado las polémicas por sus vacaciones junto a la influencer Fati Vázquez, doce años mayor que él, o por su controvertida fiesta de 18 cumpleaños, repleta de rostros conocidos y con temática gánster, Yamal tiene por delante una dura temporada cargada de expectativas sobre su rendimiento. La primera en la que lucirá el dorsal número 10, que antes que él han lucido figuras como Ronaldinho, Riquelme o Messi.

