Investigadores extremeños y salmantinos encapsulan residuos de antimonio «altamente tóxicos» Han logrado convertir un material contaminante y perjudicial para la salud, presente en minas de la región que no se explotan, en relleno o añadido alternativo en materiales de construcción

Lunes, 28 de noviembre 2022, 22:36 | Actualizado 22:45h.

Un equipo de investigadores de las universidades de Salamanca, Extremadura y Lorraine (Francia) han conseguido encapsular residuos de antimonio en cemento. De esta forma han logrado convertir un producto «altamente tóxico» en un material apto para el relleno de minas o como agregado alternativo en materiales de construcción.

El trabajo ha sido publicado en la revista 'Journal of Cleaner Production' y en ella los autores muestran el potencial de la cementación para gestionar residuos mineros que contienen antimonio, «un elemento tóxico que es considerado contaminante prioritario por la Unión Europea, debido a los importantes problemas ambientales y de salud que puede ocasionar».

En multitud de productos

El antimonio es un elemento químico que se utiliza en la fabricación de multitud de productos, desde teléfonos móviles hasta vidrio, por lo que su producción, lejos de disminuir, «irá en aumento en las próximas décadas», han detallado.

No obstante, han remarcado que existe «una creciente preocupación» por su amplia distribución en el medio ambiente, ya que «el antimonio puede alcanzar concentraciones elevadas en las zonas donde se explota, especialmente si se ha realizado una mala gestión de los residuos mineros generados».

Contaminación

«La estibina es el mineral más importante y la principal fuente comercial de antimonio. Pero la estibina se oxida con suma facilidad y puede dar lugar a la liberación de antimonio que, por encima de ciertas concentraciones, puede contaminar suelos y aguas, causar efectos tóxicos en plantas, acumularse en ellas y transferirse a través de la cadena trófica, amenazando la salud humana y de los ecosistemas», han detallado a través de la nota de prensa difundida por el Irnasa.

En la actualidad, tal y como han explicado, el principal productor de antimonio a nivel mundial es China, donde en áreas mineras la ingesta humana de antimonio es aproximadamente un 50 por ciento mayor a la ingesta máxima tolerable. Esa ingesta procede de diversas vías como agua, vegetales, cereales o carne.

Minas en Extremadura

Tal y como detalla la investigadora del Irnasa-CSIC Esther Álvarez Ayuso, en España, las principales minas de antimonio se encuentran en Extremadura, pero ya no se explotan. «Su explotación tuvo lugar entre los años 40 y 80 del siglo pasado. No obstante, los residuos generados no se han gestionado adecuadamente y se mantienen depositados en el entorno», ha precisado.

Dada esta problemática, el equipo de investigadores desarrolla métodos para «impedir o minimizar» la dispersión de este elemento tóxico, uno de ellos es la encapsulación mediante cemento que, si bien no es una técnica nueva, «apenas se ha explorado para el tratamiento de residuos con presencia de antimonio».

«Pensamos que este método podía tener un gran potencial para el tratamiento de este tipo de residuos. Es una técnica económica y se ha aplicado ya con éxito para el tratamiento de otros elementos que presentan un comportamiento geoquímico similar. Además, permite diferentes opciones de gestión de los materiales que se generan tras el proceso de cementación», ha explicado Álvarez Ayuso.

De este modo, el equipo sometió los residuos en laboratorio a distintos procesos de cementación, con la utilización cemento Portland e hidróxido de calcio como aglomerante, en diferentes proporciones, y ha determinado las condiciones «óptimas».

No se admite en vertederos

«Bajo las condiciones que hemos seleccionado en este trabajo hemos conseguido que estos residuos, que eran caracterizados como tóxicos y ni siquiera admisibles en vertederos de residuos peligrosos debido a su elevada lixiviación de antimonio, se conviertan en residuos no tóxicos y admisibles en vertederos controlados», ha subrayado la investigadora del Irnasa-CSIC.

Poder depositar este producto en vertederos es una opción para la gestión de estos residuos, pero no la única, ya que «otro de los puntos fuertes del trabajo» es que comprueba que el material resultante puede ser utilizado para el relleno de minas, ya que «cumple con los valores de resistencia a la compresión requeridos», han apuntado desde el Irnasa.

Asimismo, según la nota de prensa, han observado que algunos de los residuos mineros estudiados tienen «un gran potencial» para ser empleados como sustitutos de agregados naturales en materiales de construcción.

«Lo que estaríamos consiguiendo es el tratamiento de los residuos, evitando la contaminación del medio ambiente y a su vez reutilizarlos, preservando los recursos naturales, lo que es muy interesante desde el punto de vista de la economía circular», ha concluido al respecto Álvarez Ayuso, quien agrega que la idea del equipo es seguir avanzando en este enfoque a través de «futuros proyectos».