Peldanyos probando el bombón de migas extremañas. Imagen redes sociales @peldanyos

El influencer Peldanyos sorprende con un bombón de migas extremeñas en su calendario de Adviento

Un calendario de Adviento compuesto por bombones inspirados en las distintas comunidades autónomas

Judit Molina

Judit Molina

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:08

Comenta

El creador de contenido gastronómico Sergio Bolaños, conocido en redes sociasles como Peldanyos, ha lanzado su último proyecto: El Drop 005, la quinta edición de su serie de lanzamientos especiales de su marca Sugar Papi.

En esta ocasión se trata de un calendario de Adviento de bombones que recorre España a través de 24 creaciones únicas: una por cada una de las 19 comunidades autónomas, más cinco sabores «All Star» que completan las casillas del calendario.

El proyecto tiene un formato muy particular: Peldanyos viaja por toda España en furgoneta mostrando cada bombón en su lugar de origen, y desvelando con sus seguidores la historia y los sabores de cada creación. «Nos recorreremos todas las carreteras nacionales, hasta llegar a vuestra comunidad autónoma, y descubriremos en qué sabores están inspirados cada uno de los bombones», explica el influencer en su video presentación.

Un bombón de migas extremeñas

Durante su viaje, Peldanyos hizo parada en Cáceres, para presentar el bombón inspirado en un plato típico de la región: las migas extremeñas. «Es mi primera vez en Extremadura. El bombón está inspirado en un plato que me encanta y probablemente sea uno de los más rompedores de todo el calendario de Adviento», comenta en su video.

Para vivir la experiencia completa, el influencer buscó un establecimiento donde le prepararan unas migas. Sorprendido por los precios destacó que «aquí tienen unas migas extremeñas a 1,50€. Son precios que no había visto en mi vida por comida. Por suerte, todavía hay lugares en España que no han sido derrotados».

El calendario tiene un diseño original que imita la puerta de un frigorífico, con imanes que representan cada comunidad autónoma. En el caso de Extremadura, el imán elegido es una cigüeña, símbolo característico de la región. «Uno de los bombones más locos del calendario está escondido tras este imán de cigüeña», comenta mientras procede a probarlo.

@peldanyos DÍA 3 - Extremadura: Bombón de Migas con Chorizo @Sugar Papi ♬ original sound - peldanyos

Según describe, el bombón combina un crujiente de migas y toques de chorizo, una mezcla que asegura no dejará indiferente a nadie.

