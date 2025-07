La 'influencer' cacereña Sara Cisneros y su emotivo camino para cumplir los sueños de su hermana Paula

Irene Toribio Miércoles, 30 de julio 2025, 13:55 Comenta Compartir

La extremeña Paula Cisneros, que se hizo muy conocida en redes sociales como ejemplo de superación al visibilizar que el síndrome de down no es impedimento para desarrollar todas sus capacidades bajo su lema 'Yo lo puedo todo', falleció el pasado mes de diciembre tras una dura lucha contra el cáncer. Paula se fue, pero sus sueños no. Así lo sentencia ahora su hermana, también la también 'influencer' Sara Cisneros, que acaba de arrancar el viaje más emocionante de su vida: el de cumplir, uno a uno, cada sueño de su hermana. «Todo aquello que prometimos hacer juntas», así se titula un camino que ya ha vivido su primer capítulo: asistir a un concierto de Aitana.

«Hace ya algunos años que te prometí que algún día te llevaría a un concierto de tu cantante favorita y que, fuese como fuese, llegarías a conocerla«, comienza confesando Sara en sus redes sociales. »De nuevo confiamos demasiado en que tendríamos tanto tiempo que en algún momento pasaría«, se lamenta. Pero Sara cumplió el sueño que un día quisieron vivir juntas, y lo hizo. Disfrutó del concierto de Aitana y vivió uno de los momentos más emotivos de su vida cuando la catalana se sentó casualmente a pocos metros de distancia a cantarle al cielo. «Tenerla delante cantando esa canción precisamente justo el día en el que decido empezar a tachar cosas de nuestra lista me hizo darme cuenta de que estoy haciendo lo correcto. Por ti, Paula, y por las dos», escribe emocionada.

«Vivimos mucho en muy poco tiempo, y soñamos y planeamos miles de cosas juntas pensando que «mañana» podríamos hacerlas», cuenta emocionada Cisneros. Sin embargo, confiesa, «la vida tenía otros planes».

«Desde entonces he pasado muchas noches pensando en todo eso que no llegamos a hacer y en qué sentido tenía mi vida ahora si ya no era hacerte feliz», se pregunta. «Pero Paula, yo nunca te fallé a una promesa y esta vez no va a ser diferente. Así que juntas, aunque de otra forma, iremos tachando cosas de esa lista que nunca más hablará de lo que no pudimos cumplir, sino de «Todo lo que prometimos hacer juntas» y que haré por las dos. Vamos a ello, pequeña», anuncia antes de arrancar esta aventura, que promete ser la más emocionante de su vida.