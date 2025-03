Muere a los 16 años la 'influencer' cacereña Paula Cisneros

Ángela Murillo Martes, 17 de diciembre 2024 | Actualizado 18/12/2024 08:35h. Comenta Compartir

La joven 'influencer' Paula Cisneros ha muerto a los 16 años. Convertida en un ejemplo de superación, la cacereña conocida por su lema 'Yo lo puedo todo' ha perdido la vida a consecuencia del cáncer que le fue diagnosticado hace un año.

Su hermana Sara ha comunicado el fallecimiento a través de un mensaje de Instagram, red social en la que ambas acumulan una legión de seguidores que lloran la pérdida de la joven extremeña en un aluvión de muestras de consternación y pesar. «Desde hoy nuestra chica de la sonrisa eterna descansa, sonríe, baila y canta sin dolor y sin medicación», ha dejado escrito Sara en un mensaje acompañado de una fotografía de hermana. «Has ganado a la vida, porque en menos de 17 años has sabido vivirla, disfrutarla y agarrarla fuerte, y porque has sabido ganarte a cada persona que se cruza contigo». Siempre inseparables, las dos hermanas fueron las encargadas de dar las campanadas en Canal Extremadura en la Navidad de 2022.

Esta cacereña con síndrome de Down normalizó a través de sus vídeos subidos a internet junto a su hermana que tener un cromosoma más no era un impedimento para desarrollar plenamente todas sus capacidades.

En diciembre del año pasado Sara tuvo que afrontar un duro revés: el diagnóstico de sarcoma recibido por su hermana pequeña. Una durísima noticia que llegó tras el ingresó en el hospital de la joven, muchas pruebas y unos síntomas que asustaron a la familia.

Poco después de conocerse el fallecimiento de Paula, la asociación Down Cáceres ha mostrado su pésame a través de una publicación en su perfil de redes sociales. «Este 2024 nos deja desgarrados, ya que le tenemos que sumar tu pérdida. Has peleado contra ese 'bicho' como tú decías, con uñas y dientes. Pero aunque físicamente ya no podremos verte ni tocarte, siempre estarás en nuestros corazones». También ha dedicado unas palabras la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. «Quiero trasladar mi más profundo y sincero pésame por la pérdida de Paula Cisneros. Nos unimos al dolor de su familia en este momento tan difícil. Su risa, su amor y su valentía seguirán viviendo en nuestros corazones», ha dicho.

Temas

Instagram

Cáncer