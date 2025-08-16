Alcalde de Segura de Toro: «Hay plan para evacuar el pueblo, pero esperamos que cambie el viento y no sea necesario»

J. López-Lago Sábado, 16 de agosto 2025, 18:24 | Actualizado 18:39h. Comenta Compartir

Segura de Toro es un pueblecito cacereño de montaña enclavado en el Valle del Ambroz, que como tantos otros de la zona, multiplica su población en verano. De los 180 vecinos censados ha pasado a unos 500 en este fatídico mes de agosto que ha obligado a confinarlos todos en sus casas desde este sábado a las nueve de la mañana. Se trata, junto a Casas del Monte (768 habitantes censados), del segundo pueblo que no deja salir de casa a los vecinos ante el avance imparable desde hace cinco días del fuego iniciado en Jarilla. En esa progresión ha calcinado ya más de seismil hectáreas y tiene a otros muchos municipios pendiente de su evolución por si se acerca a otros dominios habitados. En Segura de Toro el fuego amenaza y aún no se sabe si todo puede ya mejorar o ir a peor.

«Hace cinco días cuando empezó el fuego no esperábamos nada así, al principio parecía controlado porque era en la cima de un monte. Pero cuando se metió en un pinar de Casas del Monte ya parecía imparable y esperemos que mañana no llegue al Puerto de Honduras (paso por carretera que conecta los valles del Jerte y el Ambroz). En nuestro caso se han cumplido los pronósticos porque el viento traía el fuego a favor del pueblo», ha relatado esta tarde de sábado a este diario el alcalde de Segura de Toro, César Martín.

Como suele ocurrir con los alcaldes afectados, Martín participa en el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) desde donde se coordinan las respuestas a estas situaciones de emergencia. Esta mañana a las nueve se tomó la decisión del confinamiento. «Los vecinos la han aceptado sin ningún problema», ha asegurado a HOY. Y hasta las nueve de la noche no tendrá lugar la siguiente reunión. Entonces se verá si siguen o no confinados para que los efectos del humo no afecten a la salud de las personas; o si la situación empeora y entonces deben evacuar el pueblo, aunque el regidor es optimista desde que le han informado de que seguramente cambie la dirección del viento. «Por si acaso ya tenemos preparado plan de evacuación con autobuses a disposición, las rutas a seguir hacia la 'bombonera' de Plasencia, y en el caso de las personas con dificultades a la residencia de Baños de Montemayor. Aquí vive mucha gente mayor, por eso tenemos ahora mismo un listado de dónde está cada una por si fuera necesaria una evacuación, aunque esperamos que cambie el viento y no sea necesario», ha indicado el alcalde de Segura de Toro, una población a la que este incendio le ha pillado con la mayoría de casas rurales y segundas residencias ocupadas y que justo hoy sábado iba a iniciar sus fiestas con motivo de la Semana Cultural.