Los impulsores del gran matadero de ibérico buscan terrenos en pueblos de Huelva

Su elección es una parcela del polígono industrial de Alconera pero señalan que se topan con obstáculos administrativos

CELESTINO J. VINAGRE

Jueves, 19 julio 2018

El gran matadero de ibérico proyectado en Extremadura por empresas básicamente extremeñas podría construirse fuera de la región, en la provincia de Huelva. Tres meses después de que HOY desvelara las líneas básicas del proyecto tras la constitución de la sociedad Complejo del Ibérico de Extremadura, de la que son socios seis empresas del sector, los industriales no han conseguido cerrar una ubicación en la región que responda a sus necesidades.

Aducen obstáculos administrativos que, hasta el momento, les impiden poder desarrollar su proyecto tanto en el lugar escogido, el polígono industrial de Alconera (745 vecinos, municipio situado al lado de Zafra), como en otra parcela de la localidad zafrense (16.800 habitantes). Complejo del Ibérico de Extremadura ha empezado a mirar varios emplazamientos de municipios onubenses pegados a la provincia pacense. Uno es Cumbres Mayores.

Una representación de los promotores del matadero de ibérico, junto al alcalde de Alconera, Marco Antonio Morales, se entrevistó con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, hace casi un mes. Fue el 22 de junio. Fueron a Mérida para presentar oficialmente un proyecto que el presidente extremeño conocía sucintamente. Como ha informado HOY, el matadero sería capaz de sacrificar 312.000 cochinos al año al inicio (con un máximo de 468.000 más tarde), arrancaría con una inversión de algo más de 14 millones y supondría al menos cien puestos de trabajo.

Ibercom, Señorío de Montanera, Montesano, Estirpe Negra (Argal), Industrias Cárnicas Villar y Grupo Alejandro Miguel son las seis sociedades que se han unido para esta iniciativa privada. El grupo público Avante podría ser también socio.

Ese 22 de junio los industriales conocieron las reticencias mostradas por técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y Políticas Agrarias a dos de las ubicaciones presentadas. Desde entonces no ha habido avance alguno.

Parcelas y normativa

La preferida, la del polígono Dehesa del Avellano, en Alconera son 20 hectáreas de suelo industrial con los recursos de energía eléctrica, agua y acceso por una carretera que demandan los industriales. Otra posibilidad, como segunda opción, era una parcela rústica situada cerca del matadero Mazafra, en la Dehesa Boyal de Zafra. Pero ni en el primer ni en el segundo caso se cumple con la normativa de distancia sanitaria que vincula a explotaciones ganaderas.

En concreto, la que exige que, de forma general, entre un explotación ganadera y otra debe haber al menos dos kilómetros (en esas dos parcelas indicadas rondarían los 1,5 kilómetros de separación).

Los industriales recalcan que esa normativa es interpretable, como sucede en otras comunidades autónomas como Andalucía o Cataluña, que permiten instalaciones como mataderos a un kilómetro de distancia de explotaciones ganaderas. Además, subrayan que un matadero de ibérico no es propiamente una explotación ganadera porque ahí llegan los cerdos por la noche y se sacrifican inmediatamente, no se crían ni se agrupan vivos. Se critica la «ausencia de flexibilidad o de interpretación de una norma que es interpretable en otros sitios de España donde sí se favorecen proyectos industriales de este tipo».

Jabugo impulsa uno público-privado Al otro lado de la 'frontera', en Jabugo, el Ayuntamiento impulsa un gran matadero de ibérico. Negocia con otras administraciones y empresas privadas asentadas en el municipio para cerrar la inversión necesaria que se pueda poner en marcha en el menor tiempo posible. El matadero contaría con las homologaciones para permitir la exportación. El alcalde, Gilberto Domínguez, ha informado del proyecto a la Diputación, la Junta y el Gobierno y está realizando trámites para incluir en el próximo Plan General de Ordenación Urbana el terreno industrial para su construcción. «Supone una oportunidad que no debemos dejar pasar para consolidar el liderazgo del municipio dentro del sector», subraya.

La Junta no comenta esas aseveraciones y añade que no hay registrado ningún proyecto de matadero de ibérico. Desde la empresa se indica que no se ha registrado precisamente por esas objeciones de distancia sanitaria. Los promotores del matadero, además, descartan otros posibles emplazamientos sugeridos sin trabas administrativas como Villafranca u otra parcela de Zafra con peores condiciones, a su juicio. Su elección está clara: la zona de Zafra y, en concreto, la parcela de Alconera.

«Llevamos trabajando meses por este proyecto por lo que significaría para Extremadura. Por la riqueza y el empleo que generaría. Creo que todos tenemos claro su importancia. Agradezco la confianza de la empresa del matadero con Alconera. Solo espero que el proyecto se haga en Extremadura porque la ley siempre es flexible en su interpretación», concluye a este diario el alcalde alcotroso, Marco Antonio Morales.