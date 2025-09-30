HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Improvisado y viral: una extremeña de 10 años revoluciona Callao bailando con un artista callejero

La llerenense se lanzó a bailar junto a un artista callejero y cientos de ojos mirándola

Irene Toribio

Irene Toribio

Martes, 30 de septiembre 2025, 10:06

Tiene 10 años, es de Llerena, un pueblecito de Badajoz, y su pasión es bailar. Alba acaba de celebrar su primera comunión y ha recibido un regalo muy especial: entradas para disfrutar del musical del Rey León en Madrid. Lo que quizá no esperaba es que su viaje a la capital le dejaría otro regalo: un vídeo viral en el que ella es la auténtica protagonista. «La niña es de Badajoz y la lió que flipas en Callao», así titula el artista callejero Indriago Macarty Angel este vídeo en el que Alba aparece bailando de forma improvisada junto a él, y que ha revolucionado las redes.

«Estábamos dando un paseo por el centro de Madrid cuando estos chicos estaban empezando su baile con el gorila y ella quiso pararse a verlo», desvela Maty, su madre, que orgullosa nos cuenta que «la sacaron como voluntaria y ella salió a bailar sin pensarlo».

Alba lleva el baile en las venas. Desde muy pequeña baila danza moderna, hace gimnasia rítmica y ahora se ha metido de lleno en zumba, «desde que se levanta hasta que se acuesta su mundo es el baile», nos cuenta Maty. Y basta verla en acción para entenderlo: con solo 10 años ya transmite la pasión, la energía y el talento de una artista llamada a brillar.

