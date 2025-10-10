HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

HOY convoca la V edición del certamen 'Santiago Castelo'

El concurso de narrativa, organizado de la mano de BBVA, está dirigido a estudiantes de 3º y 4º de Educación Secundaria de Extremadura

Redacción

Badajoz.

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

Un año más, HOY Extremadura y BBVA organizan el concurso de narrativa escolar 'Santiago Castelo'. Se trata de la quinta edición del certamen, que busca dar a conocer a los escolares la figura de este importante periodista y escritor extremeño.

El concurso, dirigido a estudiantes de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de la región, tiene como objetivo destacar la figura de Santiago Castelo como director de la Real Academia de Extremadura, y poner en valor su extensa obra, que ha merecido todo tipo de elogios y reconocimientos, destacando la poesía entre sus géneros.

El certamen literario consistirá en la elaboración de una narración sobre el tema que Santiago Castelo trata en su poema 'Para vivir eternidades', que se puede consultar a través de la página web del concurso.

Hasta el 1 de diciembre

Las bases del certamen destacan que la obra presentada deberá tener una extensión máxima de quinientas palabras, y se valorará tanto la originalidad como la forma en la que esté narrado. Los trabajos podrán presentarse hasta el 1 de diciembre.

El ganador del certamen 'Santiago Castelo' recibirá un premio de 500 euros. La segunda posición del concurso está dotada con un premio de 300 euros, mientras que la cuantía del tercer premio asciende a 200 euros. Todos los premios, además, estarán compuestos por un lote de libros.

El ganador resultará de la valoración del jurado, que será nombrado por HOY Extremadura y BBVA. Los ganadores se harán públicos a la vez que el fallo del mismo. Por su parte, el nombre de los ganadores se comunicará en el Diario HOY Extremadura, así como en la página web habilitada para el concurso.

