Suceso en un espectáculo taurino

Trasladan a Badajoz con una lesión vascular grave al hombre corneado en Guadalupe

El herido, de 66 años, fue llevado del hospital Universitario de Cáceres al Universitario de Badajoz

Tania Agúndez

Tania Agúndez

Badajoz

Domingo, 24 de agosto 2025, 15:01

El hombre de 66 años que este sábado resultó herido grave tras ser corneado durante los festejos taurinos de la localidad cacereña de Guadalupe ha sido trasladado del hospital Universitario de Cáceres, a donde había sido llevado en un primer momento, al hospital Universitario de Badajoz. El herido ha sufrido durante el incidente con el toro una lesión vascular grave.

El varón resultó herido tras una cogida por un astado durante una celebración taurina que se estaba llevando a cabo en la plaza Santa María del citado municipio. Según informan a HOY desde el Servicio Extremeño de Salud (SES), la víctima sufrió una cogida y, tras ser herido por asta de toro, fue trasladado en estado grave al hospital Universitario de Cáceres. De allí, tras valorar el alcance de las lesiones, fue derivado al Universitario de Badajoz, donde se encuentra ingresado.

El suceso se produjo en torno a las ocho y media de la tarde de este sábado durante un espectáculo que se desarrollaba en una plaza de toros portátil instalada en la principal plaza de Guadalupe, al pie del Real Monasterio.

El herido estaba disfrutando en el albero del festejo taurino de Guadalupe. La cogida se produjo cuando el toro, que estaba siendo llamado por los participantes, se acercó hacia una de las vallas protectoras instaladas junto a las estructuras de madera en las que se colocan los aficionados para protegerse. Fue aquí donde, al no poder subir a estas instalaciones, el varón sufrió el percance.

Posteriormente, varios participantes saltaron a la arena e intentaron llamar la atención del animal para socorrer al afectado.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó rápidamente una Unidad Medicalizada de Emergencias para prestar la primera atención sanitaria al hombre, así como patrullas de la Guardia Civil.

Cabe recordar que la localidad de Guadalupe estaba celebrando sus populares festejos taurinos tradicionales. Había espectáculos para este jueves, viernes y sábado. Los del sábado, cuando se produjo el percance, estaban programados para las seis y media de la tarde y estaba prevista la lidia de una vaca, un novillo y un toro.

