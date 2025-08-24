HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Sucesos

Herido grave un hombre de 66 años tras una cornada en un festejo taurino celebrado en Guadalupe

Fue trasladado al hospital Universitario de Cáceres

R. H.

Domingo, 24 de agosto 2025, 10:11

Un hombre de 66 años de edad ha resultado herido grave por asta de toro durante un festejo taurino celebrado en la localidad cacereña de Guadalupe.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Extremadura, el suceso ha tenido lugar este sábado en torno a las ocho y media de la tarde durante un espectáculo taurino que se estaba desarrollando en la plaza Santa María de la citada población. Tras recibir el aviso, hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una Unidad Medicalizada de Emergencias así como patrullas de la Guardia Civil.

Como consecuencia del suceso, el herido fue asistido y trasladado al hospital Universitario de Cáceres en estado grave.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un hombre de 45 años cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  2. 2 El Infoex desactiva el nivel 1 de peligrosidad por un fuego en Campanario
  3. 3

    McDonalds abrirá el cuarto establecimiento en Badajoz este año
  4. 4 Herido grave tras una salida de vía y vuelco de un vehículo en la provincia de Badajoz
  5. 5 Las obras de asfaltado de la A-5 en dirección a Madrid desvían el tráfico
  6. 6 Muere un ciclista de 18 años tras una caída masiva en Soria
  7. 7 Así han despedido en Plasencia a los efectivos de la UME tras su intervención en el incendio de Jarilla
  8. 8 Detenido un médico por grabar a pacientes sin su consentimiento en Alicante
  9. 9

    Los daños a los cerezos por el fuego: «En horas hemos perdido el trabajo de una vida»
  10. 10 Hospitalizado un policía local fuera de servicio tras recibir una paliza durante el robo de un móvil en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Herido grave un hombre de 66 años tras una cornada en un festejo taurino celebrado en Guadalupe

Herido grave un hombre de 66 años tras una cornada en un festejo taurino celebrado en Guadalupe