Herido grave un hombre de 66 años tras una cornada en un festejo taurino celebrado en Guadalupe

R. H. Domingo, 24 de agosto 2025, 10:11

Un hombre de 66 años de edad ha resultado herido grave por asta de toro durante un festejo taurino celebrado en la localidad cacereña de Guadalupe.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Extremadura, el suceso ha tenido lugar este sábado en torno a las ocho y media de la tarde durante un espectáculo taurino que se estaba desarrollando en la plaza Santa María de la citada población. Tras recibir el aviso, hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una Unidad Medicalizada de Emergencias así como patrullas de la Guardia Civil.

Como consecuencia del suceso, el herido fue asistido y trasladado al hospital Universitario de Cáceres en estado grave.