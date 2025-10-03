HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de archivo de labores de fumigación en zonas verdes. HOY

Un hombre de 43 años eleva a 22 los casos de fiebre del Nilo en Extremadura

Cuatro pacientes continúan ingresados en el hospital Don Benito-Villanueva y uno en el hospital de Mérida

Tania Agúndez

Tania Agúndez

Badajoz

Viernes, 3 de octubre 2025, 15:38

Comenta

Continúan aumentando los casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, una infección que deja tres personas muertas este año tras la picadura de los mosquitos vectores. El último fallecimiento es el de un hombre de 77 años, un deceso comunicado por la Consejería de Salud el pasado martes.

El último caso positivo se ha notificado hoy por el Servicio Extremeño de Salud (SES). Se trata de un hombre de 43 años, paciente del Área de Salud de Don Benito-Villanueva.

En total, se han registrado 22 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2025, cuatro de ellos asintomáticos, detectados por el Banco de Sangre, y tres fallecidos.

En este momento, cuatro pacientes continúan ingresados en el hospital Don Benito-Villanueva y uno en el hospital de Mérida.

En el año 2024 se notificaron un total de 32 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y tres fallecidos.

Desde la dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.

Recomendaciones

El SES aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas y procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros.

También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior, así como mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos, calzado cerrado, etcétera.

Asimismo, evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos, y utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados como loción, espray o pulseras. El SES recomienda la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.

Según recuerda el Ministerio de Salud, el virus se mantiene gracias a un ciclo de transmisión mosquito-ave-mosquito. Las personas y los équidos -en Extremadura se ha detectado un foco este año- se consideran huéspedes finales de la agente infeccionso, por lo que no transmiten la enfermedad, pero sí que la padecen, algunas personas con consecuencias graves e incluso la muerte.

