Tercera muerte del año en Extremadura por la fiebre del Nilo Occidental

Tercera muerte del año en Extremadura por la fiebre del Nilo Occidental. El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha notificado el fallecimiento de un varón de 77 años, perteneciente al Área de Salud de Don Benito-Villanueva, que estaba ingresado en el Hospital de Don Benito-Villanueva.

Además, este martes se ha confirmado un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de una mujer de 62 años del Área de Salud de Don Benito-Villanueva.

En total, se han registrado 20 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2025, tres de ellos asintomáticos, detectados por el Banco de Sangre, y tres fallecidos. En este momento, cinco pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva y uno en el Hospital de Mérida.

Desde que el pasado 8 de agosto se notificara el primer afectado del año por la fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, un hombre de 57 años del área de salud de Cáceres, los casos no se han dejado de suceder. Este lunes el Servicio Extremeño de Salud (SES) confirmaba otro nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de un varón de 91 años perteneciente al Área de Salud de Don Benito-Villanueva que se encuentra ingresado en el Hospital de Don Benito-Villanueva.

Tres muertos en 2024

En el año 2024 se notificaron un total de 32 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y 3 fallecidos.

Desde la dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.