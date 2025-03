La defensa del asesino de Chavero pide la nulidad de todo el proceso: «Se han vulnerado sus derechos fundamentales»

Álvaro Rubio Cáceres Martes, 10 de septiembre 2024, 13:38 | Actualizado 20:31h. Comenta Compartir

«Es terrible, estoy agotada. Todavía no me he recuperado del juicio en el que escuché cosas tan crueles, cuando me encuentro aquí otra vez ... porque ha recurrido, que no lo entiendo. Está más que demostrado que la mató a golpes». Con esas palabras, visiblemente afectada, Emilia Chavero, la hermana de Manuela, ha mostrado su tristeza e indignación ante lo que ha tenido que vivir este martes en la vista que ha acogido el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

En ella se ha revisado el recurso de José Antonio Carretero, el abogado de Eugenio Delgado, condenado a prisión permanente revisable por la violación y asesinato de la vecina de Monesterio Manuela Chavero. Pide la nulidad de la sentencia y repetir el juicio porque asegura que «se han vulnerado los derechos fundamentales de la defensa». Carretero presentó un extenso documento contra la sentencia en junio y posteriormente las acusaciones (Fiscalía y acusaciones particulares) también enviaron al TSJEx sus impugnaciones rechazando dicho recurso. El acto de este martes se ha centrado en los aspectos más técnicos del proceso, ya que los hechos que el jurado consideró probados ya están establecidos. En una exposición de 40 minutos, la defensa ha relatado sus argumentos. Lo ha hecho en presencia de Delgado, que ha entrado por la puerta trasera del TSJEx tras pasar la noche en la cárcel de Cáceres. Cumple condena en una prisión de un municipio de León. Argumentos de la defensa En la presentación del recurso, el abogado apunta que «se han vulnerado los derechos fundamentales de defensa», algo que sustenta, entre otros aspectos, en la identidad del primer letrado que representó a Eugenio y los indicios en los que dice que se basa su condena. Indica que el letrado que acompañó a Eugenio en los primeros momentos se había licenciado en Derecho, pero no estaba colegiado. Otra clave es que Delgado podría estar en la cárcel al menos hasta los 52 años (tiene 31) porque ha sido condenado a prisión permanente revisable, la primera en Extremadura. Esto ha sido posible porque el asesinato cuenta con circunstancias especiales, en este caso que se cometió tras una agresión sexual. La violación de Manuela Chavero se consideró probada por el jurado. El juez indicó en la sentencia que es válido aunque se basa en pruebas indiciarias. Ampliar Eugenio Delgado, con un abogado defensor al fondo, en la vista del TSJEx celebrada este martes. Jorge Rey No hay una prueba de ADN que demuestre la violación, pero en el juicio se presentaron distintos indicios. Uno de ellos fue que era el único móvil posible, según los expertos de la UCO que además elaboraron un perfil psicológico de Delgado que señaló que es un «sádico sexual que solo se excita causando dolor». Además Manuela fue enterrada desnuda y dos agentes de la UCO testificaron que, durante la recuperación del cuerpo, Eugenio les dijo que, si había semen, era suyo, pero por relaciones consentidas. El letrado José Antonio Carretero alega que los indicios no son suficientes. Denuncia que no hay pruebas concretas que rebatan la versión del condenado, que es que fue una muerte accidental, que Chavero se cayó y murió. Carretero también trata de impugnar un informe de la acusación particular. Se trata de la valoración del antropólogo forense Miguel Botella, considerado una eminencia del estudio de los huesos, que fueron los únicos restos que se recuperaron de Manuela. Este experto aseguró que las lesiones mostraban que la víctima recibió una paliza, que incluso le reventaron los globos oculares por la violencia de los golpes. La defensa de Delgado alega que en el juicio no pudo interrogar a una coautora del informe y pide que esto sirva para invalidarlo. Además, la defensa rechaza los agravantes de alevosía, ensañamiento y género que apreció el jurado y continúa reclamando que se acepte el de reparación del daño porque Delgado consignó 75.000 euros para este fin y dijo el lugar en el que se encontraba el cuerpo de Manuela. Fiscalía y acusación particular La hermana de Chavero también ha estado presente en la vista y ha reconocido que está agotada. «A ver si esto termina ya de una vez y cumple su pena. Nos deja con la nuestra porque esa la vamos a tener siempre aquí, pero por lo menos que nos deje tranquilos, que son ya ocho años de hacerle daño a la familia», ha afirmado Emilia, que considera que el juicio fue «muy transparente y no cabe ninguna duda». Se ha mostrado segura de la labor de su abogada antes de decir que no le apetecía nada ver a ese «monstruo». Así ha calificado a Delgado, al que al final de la vista se le ha dado la palabra, pero no ha hecho uso de ella. Ampliar Emilia Chavero, la hermana de Manuela, junto a su marido, a su llegada al TSJEx, en Cáceres. Jorge Rey «Lo que le ha hecho a mi hermana no tiene perdón. No me queda otra que verlo. Es un monstruo, es una cosa fría que no demuestra nada, pero tengo que estar hasta el final», ha dicho Emilia, que en la vista ha tenido que estar a tan solo unos escasos metros del condenado. Tras el abogado de la defensa, ha tomado la palabra el fiscal, que ha pedido la desestimación del recurso. Asegura que la sentencia no está basada en indicios, sino en pruebas directas y para ello ha aportado 15 hechos. Entre ellos ha aludido a «los múltiples traumatismos dentales y costales, la visión alterada del sexo femenino que tiene el condenado al considerarlo un objeto, que enterró desnudo el cuerpo de Manuela o que cambió varias veces su versión». A esos argumentos se ha sumado Verónica Guerrero, abogada de la familia de Chavero, que asegura que no se han vulnerado derechos fundamentales. Afirma que «la prueba indiciaria es escasa en el juicio, sino que hay muchas pruebas directas». Y ha puesto ejemplos en una exposición que también ha durado unos 40 minutos. Ha hecho un resumen de las 70 páginas presentadas antes el TSJEx para que desestimen el recurso. Entre esos argumentos, ha indicado que «es imposible que el cuerpo cayera de la forma que dijo Eugenio, es decir, es incompatible la versión del acusado con las lesiones». Los peritos, ha dicho, hablan de «golpes directos». Va más allá y sobre el abogado que asistió a Eugenio entre la noche del 17 al 18 de septiembre, ha asegurado que «no existe prueba de que no estuviera colegiado en ese momento, que le atendió seis horas y anular un juicio de cuatro años con todas las garantías por eso es irrisorio». Ha defendido la labor del antropólogo Miguel Botella y, en cuanto a aspectos como los agravantes, ha puesto como ejemplo la alevosía. Para defenderlo ha asegurado que «le arrastró engañada a su casa, un sitio con el que evitaba que Manuela pudiera defenderse». También ha aludido a un informe que hace referencia a la luz de esa casa y «determina que la utilizó para violar y matar a Manuela, pues antes no la usaba». El abogado de los hijos de Manuela Chavero se ha adherido a lo que defiende el Ministerio Fiscal y la acusación particular. El proceso a partir de ahora Tras la exposición de argumentos en la vista del TSJEx, ahora la sala decidirá sobre el recurso presentado y se espera que la decisión del tribunal se conozca en 15 días. Si acepta el recurso incluso podría repetirse el juicio. Si rechaza los argumentos, el condenado aún puede acudir al Tribunal Supremo. «Estoy muy segura de que mi abogada lo va a pelear todo. Siempre hay un poco de miedo porque seguramente llegará al Supremo. Pero no importa, ahí vamos a estar y lo vamos a defender todo», ha asegurado Emilia Chavero. Hay que recordar que la Audiencia Provincial de Badajoz condenó a Eugenio Delgado a prisión permanente revisable. Consideró probado que en la noche del 4 al 5 de julio de 2016, tras planearlo, fue a buscar a Manuela Chavero a su casa y la convenció para que lo acompañase a la vivienda vacía de sus padres, en el número 29 de la calle Cerezo de Monesterio, a recoger una cuna. Una vez solos, la violó y la golpeó con extrema violencia. Luego la mató para cubrir los hechos y transportó el cuerpo a su finca. Allí la enterró desnuda envuelta en un albornoz y una sábana. El cadáver fue localizado cuatro años después, en 2020, cuando una larga investigación de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) desembocó en la detención de Eugenio Delgado, que confesó dónde estaba su vecina.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión