La Junta ha resuelto 4.000 solicitudes de ayuda para reducir el consumo energético de las viviendas 

Aislar mejor la fachada frente al calor y el frío con una nueva envolvente térmica, cambiar la cubierta del edificio, sustituir ventanas o incluso instalar ... un huerto solar en la azotea. Son algunas de las obras que se acometen en inmuebles de la región con el fin de mejorar la eficiencia energética de las viviendas.

Este tipo de actuaciones para gastar menos energía no renovable que cuentan con distintas líneas de subvenciones públicas. La Administración regional ha ampliado en 6'4 millones de euros las ayudas de la última convocatoria. De ese dinero, 5.692.802,51 euros van destinados al programa de rehabilitación de edificios, mientras que los 743.298,07 euros restantes son para la redacción de proyectos o elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyecto.

Asegura la Junta que no ha sido necesario ampliar el crédito para el Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas, ya que todas las solicitudes han quedado cubiertas por el presupuesto inicial.

7.300 viviendas

Esta convocatoria, que cuentan con fondos Next Generation, se abrió en 2022 y se cerró el 7 de marzo del año pasado, tras varias prórrogas. La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda ha resuelto 3.988 solicitudes de comunidades de propietarios o particulares, que abarcan a 7.296 viviendas.

La inversión total en estas subvenciones supone un coste de 78,1 millones de euros para las arcas públicas, de los cuales 42,1 son de aportación regional, precisa el Ejecutivo.

«Con esta ampliación presupuestaria se pretende dar cabida a una parte de las solicitudes que no han podido ser atendidas por agotamiento del crédito, y que se espera alcancen un total de 535 viviendas».

Recuerda la Junta que las actuaciones subvencionables deben reducir la energía que consume el edificio en «al menos un 30 por ciento, y la demanda de calefacción y refrigeración en un 25 por ciento, mediante la mejora de los aislamientos de fachadas y cubiertas, sustitución de ventanas antiguas por unas de mejores prestaciones, y reemplazo de instalaciones de frío y calor por otras más eficientes y que utilicen energías renovables».

Posible ampliación

Las obras objeto de esta convocatoria deben estar finalizadas antes de junio de 2026, aunque el plazo está pendiente de una posible ampliación por parte del Ministerio de Vivienda.

Para agilizar la gestión, la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda ha «avanzado en el estudio de los expedientes en cola, de manera que las resoluciones se emitan a la mayor brevedad».

En total, la Junta de Extremadura tiene comprometidas ayudas para la rehabilitación energética de viviendas por valor de 42 millones de euros que llegarán a más de 7.300 viviendas.