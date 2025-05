Guardiola sobre su renuncia: «No es fácil que me rinda»

«No es fácil que yo me rinda», aseguró ayer María Guardiola a la salida de su encuentro con la presidenta de la Asamblea ... de Extremadura, Blanca Martín, al ser preguntada por la noticia adelantada este martes por el diario HOY, la puesta a disposición de su cargo al frente de los populares extremeños.

Alberto Núñez Feijóo, sin embargo, respaldó su continuidad, tal y como se ha informado, pero le pidió que rebajara su tono contra Vox.

Ese cambio en las formas es algo que ya se ha puesto en evidencia con la carta enviada a los militantes y su intervención pública de este martes, aunque en el fondo (que Vox entre en el gobierno) no se han producido más cambios de momento.

Sin dar muchas explicaciones, Guardiola aprovechó la pregunta de si ha pensado dar un paso al lado para asegurar: «No, yo no voy a dejar mi empeño de trabajar por Extremadura. Nadie dijo que esto fuera fácil. Yo me presenté para presidir el Partido Popular de Extremadura con el convencimiento de ser capaz de cambiar la región, junto a un gran equipo, y desde luego no es fácil que yo me rinda».

Guardiola también dijo ayer «respetar» las opiniones de sus compañeros de partido, algunos de ellos como Esperanza Aguirre críticos con su negativa a incluir a Vox en el gobierno de Extremadura. «La opinión que han dado es pensando en lo mejor para los extremeños, y se las agradezco incluso porque todas son enriquecedoras», añadió la candidata del PP aunque negó que haya recibido presiones de su partido.

La presidenta del PP de Extremadura insistió en remitirse a la misiva remitida a los militantes en la que informaba de la suspensión de la junta directiva y del comité ejecutivo para evitar tensar más la situación en el seno del PP de Extremadura. En ella, lamenta que su postura se esté utilizando para dañar el proyecto de Feijóo, e insiste en que es prioridad ganar el 23-J.