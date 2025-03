Guardiola defiende la españolidad de Olivenza: «No hay discusión»

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha defendido hoy la «españolidad» de la localidad pacense de Olivenza, y ha afirmado que asegurar ... como hizo el pasado viernes el ministro luso de Defensa, Nuno Melo, que pertenece a Portugal «es una discusión que ni siquiera está sobre la mesa».

«Desde luego, desde Extremadura vamos a seguir defendiendo la españolidad de nuestro pueblo que es Olivenza... No cabe discusión», ha asegurado Guardiola, quien ha remarcado que no comparte la «opinión personal» del titular de Defensa del país vecino.

Para la presidenta del ejecutivo extremeño, «es un debate que no toca. Es una discusión que ni siquiera está sobre la mesa. Olivenza es española desde 1801 y lo va a seguir siendo», ha agregado a preguntas de los medios tras un acto sobre autónomos, según informa Europa Press.

Guardiola no se había pronunciado hasta el momento sobre esta polémica suscitada hace tres días, periodo de tiempo en el que sí se han producido otras reacciones como las del expresidente de la Junta y oliventino, Guillermo Fernández Vara, o del propio alcalde de Olivenza, Manuel González Andrade. Ambos han defendido también la pertenencia del municipio extremeño a España, a la vez que han recordado los estrechos lazos con Portugal.

En este sentido, también María Guardiola ha subrayado este lunes la relación «fantástica» con Portugal, especialmente en Extremadura. «Yo creo que en los últimos 30 años, con la cooperación transfronteriza que se ha llevado a cabo, hemos avanzado más como socios europeos y hermanos que en los últimos siglos», ha señalado.

En cualquier caso, ha destacado que no comparte las declaraciones del ministro portugués, hechas durante una visita a Estremoz, a 67 kilómetros de Olivenza, aunque en una segunda comunicación a través de las redes sociales Nuno Melo precisó que se trataba de una opinión de índole personal que no comprometía al gobierno luso. «Desde Extremadura vamos a seguir defendiendo la españolidad de nuestro pueblo que es Olivenza... No cabe discusión», ha incidido Guardiola.

Como se ha informado, el alcalde de Olivenza también ha asegurado que la posibilidad de que los vecinos de esta localidad accedan a la doble nacionalidad española y portuguesa es una singularidad que en ningún modo cuestiona su carácter español. Por su parte, Fernández Vara recordó el aforismo de que los habitantes de Olivenza son «hijos de España y nietos de Portugal».