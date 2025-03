El alcalde de Olivenza cree «improcedente» que el ministro portugués rechace su españolidad

El alcalde de Olivenza, Manuel González Andrade, ha mostrado este sábado su sorpresa tras conocer las manifestaciones realizadas por el ministro de Defensa de Portugal ... , quien en declaraciones realizadas en la localidad portuguesa de Estremoz (a 67 kilómetros de Olivenza) reivindicó para el país luso la titularidad del municipio oliventino. «Es improcedente y más teniendo en cuenta que es el ministro de Defensa. Creo que no ha calculado la repercusión que puede tener».

En declaraciones a HOY, Andrade ha asegurado que la pertenencia de Olivenza al España no está en duda, razón por la que ha lamentado que una declaración en ese sentido pueda reavivar una polémica que considera superada a ambos lados de la frontera. «Creo que estamos en un excelente momento de relaciones entre España y Portugal, probablemente de los mejores, y en eso viene trabajando Olivenza a lo largo de los siglos, siempre orgullosos de esa historia compartida que nos hace únicos en la Península Ibérica».

Andrade ha reconocido que la posibilidad de que los vecinos de Olivenza accedan a la doble nacionalidad española y portuguesa es una singularidad que en ningún modo cuestiona el carácter español del municipio que preside. «Eso viene a sumar a los oliventinos, somos el único municipio de la Península Ibérica donde tenemos la posibilidad de tener las dos nacionalidades. Yo en mi despacho tengo la bandera de Extremadura y la bandera de España, y bien haríamos todos si en lugar de pensar en el territorio pensáramos en las personas que habitan los territorios, que es lo que nos debe preocupar».

En su caso, Andrade no cuenta con la doble nacionalidad española y portuguesa, a la que podría acceder porque sus padres sí la poseen. «Pero no la tengo porque no he buscado los impresos para tenerla: ni la tengo por motivos, ni cuando la tenga será por otros motivos», ha explicado.

«Yo creo que es momento de estrechar lazos, de tender la mano y de respetar todas las sensibilidades, pero obviando este tipo de discursos que me parecen muy antiguos. En Europa, en el siglo XXI, esto está plenamente superado, más en una frontera desdibujada donde hay mucho más que nos une que nos separa», ha apostillado.

González Andrade defiende que en la localidad de Olivenza no existe división alguna, si bien reconoce que este tipo de declaraciones «da pie a que irredentistas salgan con el discurso de siempre y se enfrenten en las redes con otros que dicen que no es el momento».

Finalmente, el alcalde oliventino ha valorado positivamente que el secretario general del Partido Socialista portugués haya pedido al gobierno luso una rectificación oficial de lo expresado por el ministro de Defensa, a quien ha invitado a visitar Olivenza «para que conozca a la ciudad y a los oliventinos, porque más allá de que yo tenga la bandera de España en mi despacho, Olivenza al final es de los oliventinos».