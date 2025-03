Guardiola pone tres condiciones a Gallardo para aceptar un encuentro con él sobre financiación

No hay fecha, pero sí condiciones para que se produzca una reunión entre la presidenta de la Junta y el secretario regional del PSOE. La ... petición por carta de Miguel Angel Gallardo a María Guadiola para celebrar en encuentro entre ambos con el fin de alcanzar una postura conjunta ante el próximo marco de negociación en materia de financiación autonómica, bajo la sombra del nuevo sistema para Cataluña, ha tenido respuesta también en formato de una larga misiva en la que presidenta del ejecutivo extremeño fija tres condiciones previas a Gallardo para hacerse una foto conjunta con él: «En cuanto reconozca, pública y unívocamente», dice la respuesta de Guardiola fechada ayer, miércoles, «que rechaza el concierto independentista, que no apoyará la plena soberanía fiscal fijada como requisito para investir al presidente de la Generalidad (sic) y que no permitirá una ruptura de las normas del Estado, como evidente paso en la hoja de ruta hacia la autodeterminación de Cataluña, nos reuniremos en el seno de la Asamblea para avanzar y profundizar en los consensos que permitan mejorarr la financiación de Extremadura», termina la respuesta escrita de Guardiola a Gallardo.

Noticias relacionadas Asamblea de Extremadura La oposición critica el «caótico» inicio del curso escolar y el funcionamiento de la sanidad pública Crónica del pleno de la Asamblea Vox exige al PP el inicio «inmediato» de las obras de regadío en Tierra de Barros El cruce de cartas no ha servido, en cualquier caso, para acercar posturas entre ambos partidos. Más bien al contrario, PP y PSOE discrepan incluso en la interpretación de la redactada por la presidenta de la Junta. Mientras los socialistas enseguida han concluido que Guardiola rechaza el encuentro y, por tanto, la mano tendida ofrecida para fijar una postura común desde Extremdura, fuentes del ejecutivo han señalado que la reunión entre ambos líderes se acepta, pero antes Gallardo tiene que aceptar las tres condiciones antes mencionadas y repudiar públicamente, en consecuencia, el pacto del PSOE con ERC que le ha dado a Salvador Illa la presidencia de Cataluña. En su respuesta, Guardiola recuerda que «lleva tiempo» reclamando la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, «donde llevar la voz de los extremeños», y señala también que en el seno de la Asamblea de Extremadura ya se produjo el pasado mes de febrero un encuentro entre los grupos parlamentarios «para encontar una postura común frente a la necesidad de conseguir una financiación justa» para la región. También se ha aprobado una declaración institucional en este sentido, subraya. Asimismo, reconoce la necesidad de que los partidos extremeños se mantengan «unidos» en este asunto, pero insta a que se abandonen las «ambigüedades» en favor del «bienestar de todos los extremeños». Para el PSOE extremeño, sin embargo, la respuesta de la presidenta de la Junta supone «rechazar pactar una postura común», lo que explica por la «soberbia» de la presidenta de la Junta y su deseo de «obedecer lo que marca Feijóo». Según Gallardo, «su obsesión es solo enfrentarse al Gobierno de España». Debate en el pleno Estas divergencias también se han hecho patentes esta mañana en el primer pleno de la Asamblea de Extremaduras tras el parón estival. El diputado Juan Ramón Ferreira se ha referido a que ya había respuesta de Guardiola la petición de Gallardo de mantener una reunión, para asegurar que la había rechazado. «Es la decisión más desacertada que ha tomado desde que es presidenta, porque ha optado por no representar a los extremeños sino convertirse en la portavoz del PP en la región», ha valorado. «Ha traicionado a su tierra por unos votos, por miseria política y deslealtad institucional». Ferreira introducía así en el debate la financiación autonómica, uno de los asuntos que centrarán el curso político y en el que cada vez más parece que PSOE y PP se alejan de la posibilidad de alcanzar acuerdo alguno. Lo hacía en su intervención para valorar los avances del Gobierno regional detallados en materia de infraestructuras por el consejero Manuel Martín, «después de arreglar el desbarajuste que heredamos de ustedes por la mala gestión de los fondos europeos». Entre sus logros, el consejero ha destacado las mejoras en estaciones de autobuses o en la habilitación de aparcamientos disuasorios, avances en proyectos como Martín Palomino en Plasencia y la ronda sur de Badajoz, «donde se están tramitando los expedientes de expropiación», y ha adelantado que se profundizará en el modelo de colaboración público-privada para progresar en la ejecución de infraestructuras. Nada nuevo a juicio del PSOE, que le ha recordado que «la inversión en obra pública ha caído un 33% durante su año de gobierno» y le ha pedido que siga el ejemplo del gobierno de Pedro Sánchez con Extremadura, comunidad en la que «la inversión pública ha crecido un 41%». «No sé cómo se atreve a ser exigente», ha respondido el consejero a Ferreira. «El PSOE tiene a esta tierra abandonada y usted haría bien en ser más reivindicativo con Sánchez y menos palmero de Gallardo». Y el diputado del PP, José Manuel García Ballestero, ha echado mano del concierto catalán para pedir a los socialistas extremeños que demuestren que «la región está por encima de sus intereses» y rechacen el concierto catalán, «allí se va el dinero». Pero las diferencias escenificadas entre PSOE y PP a lo largo del pleno van más allá de la financiación autonómica. Ambos partidos han dejado claro que llegar a algún acuerdo en cualquier asunto regional será complicado.

Temas

Financiación autonómica