Vox exige al PP el inicio «inmediato» de las obras de regadío en Tierra de Barros

El curso político finalizó con la ruptura del primer gobierno bipartito de Extremadura y Vox ha querido recordar a María Guardiola, en el inicio del ... nuevo, que su situación política es hoy diferente.

La formación de Santiago Abascal ha exigido en el primer pleno del nuevo curso, que ha comenzado a las 9.30 horas en la Asamblea, el inicio «inmediato» de las obras de regadío en Tierra de Barros. Vox ha optado por el asunto que generó la mayor tensión con el PP cuando aún eran socios para arrancar su acción parlamentaria.

«Vamos a registrar ahora una propuesta de impulso para pedir el comienzo inmediato del proyecto de regadío con los fondos disponibles, para que comience ya», ha declarado el diputado Juan José García. «¿O de nuevo pretenden engañar a los regantes?», ha preguntado al PP, a quien ha recordado cuál es ahora su situación en la Asamblea tras la ruptura.

«No voy a hablar de números, pero ahora María Guardiola tiene un aprobado virtual de 4,9, por lo que puede suspender. Tampoco vamos a hablar de censura, pero sí de que tiene que ganarse la confianza», ha dicho el diputado de Vox. «Como ha señalado esta semana un dirigente del PP, cuando un presidente pierde la confianza, disuelve las Cortes o se somete a una cuestión de confianza».

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, ha respondido a su excompañero de partido que el proyecto de regadío no ha salido a licitación porque no es posible. «Si lo hubiera sido, ya lo habría licitado el PSOE». No obstante, «María Guardiola no va a defraudar y va a cumplir con los regantes», ha dicho también sin concretar ni cómo ni cuándo.

Respiro familiar

El diputado socialista Antonio Garrote ha pedido al Gobierno regional que rectifique el primer plan de respiro familiar, porque deja fuera a más 300.000 extremeños. «Es discriminatorio, afecta negativamente a la lucha contra la despoblación, supone otra competencia impropia para los ayuntamientos y no hay tiempo para desarrollarlo». Garrote ha criticado que «se den competencias sin recursos» y ha pedido al PP que «recapacite, hable con el Tercer Sector, con los profesionales, las familias y los ayuntamientos». El objetivo, «acabar con el desaguisado creado solo por su obsesión por lo realizado por el PSOE».

«Criticar ahora lo que no hicieron es de una desfachatez innegable», le ha respondido la consejera de Salud. Es la primera vez que hay un plan y que da cobertura al 70% de la población extremeña«. Sara García Espada ha lamentado la decisión del Ayuntamiento de Mérida, que ha rechazado los fondos de la Junta para los servicios de respiro familiar, »cuando hay entidades que dicen que tienen más de 20 solicitudes de familias«, y ha pedido al PSOE que »no hagan política con quienes más lo necesiten«.

Otros asuntos

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado en el arranque del curso la política de becas de la Consejería de Educación, «porque no contribuyen a un medio rural que agoniza, porque no hay academias de inglés ni guarderías privadas en las localidades pequeñas» y ha vaticinado que a lo largo del curso, «porque ustedes discriminan por el código postal», se cerrarán colegios rurales.

La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, que ha informado a la Asamblea de los datos que marcan el nuevo curso escolar, con menos alumnos y más docentes, ha garantizado que «no se va a cerrar en esta legislatura ningún colegio rural» y ha asegurado, en respuesta a De Miguel, que las ayudas al inglés llegan a toda la región, «también a las localidades más pequeñas con las clases online de las academias».

El PSOE ha reclamado que se regulen los pisos turísticos, para evitar que el acceso al alquiler sea una problema «como ya sucede en Cáceres, donde los precios han crecido un 19%» ha indicado el diputado Fernando Rodríguez, y también más medidas para frenar la caída de población: «En julio 536 vecinos que se suman a los 1.200 perdidos en el primer trimestre», ha detallado Álvaro Sánchez Cotrina.

La consejera de Turismo ha pedido a los socialistas que «no creen alarma y eviten la turismofobia, porque en Extremadura no tenemos un turismo masivo, sino uno sostenible y positivo», y la responsable de Agricultura, Mercedes Morán, ha detallado algunas de las medidas puestas en marcha como las rebajas fiscales, ayudas para nómadas digitales, para rehabilitación y acceso a la vivienda e incentivos formativos para fijar población.

Vox ha vuelto a reclamar al PP más ayudas la natalidad y que rechace acoger a más menores migrantes no acompañados.