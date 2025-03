La oposición critica el «caótico» inicio del curso escolar y el funcionamiento de la sanidad pública

Los socialistas y Unidas por Extremadura han criticado este jueves en el pleno en la Asamblea el «caos» que ha marcado el inicio del curso escolar ... y la gestión de la sanidad pública en la región. Otro «caos» que se ha evidenciado este verano, según los socialistas.

La consejera de Educación ha rechazado la crítica y ha defendido una política educativa que no recuperará la gratuidad del comedor escolar, convertido una vez más en asunto de controversia entre los grupos parlamentarios. «Será gratuito para quienes lo necesiten, los extremeños no entenderían que no fuera así», ha declarado Mercedes Vaquera.

Por su parte, la consejera de Sanidad, Sara García Espada, ha asegurado que el SES cuenta hoy con 400 profesionales más que hace un año y, a través de diapositivas, ha hecho una comparativa de personal y actividad sanitaria de este verano con 2022, el último año de gestión íntegra socialista, para poner de manifiesto la mejora.

Más información Vox exige al PP el inicio «inmediato» de las obras de regadío en Tierra de Barros

Solo Vox ha agradecido desde la oposición a Sara García Espada su gestión. El partido de Santiago Abascal ha demostrado a lo largo del pleno que solo el regadío de Tierra de Barros puede generar algún enfrentamiento con su exsocio de gobierno. Sus diputados han respaldado la gestión del PP en materia de sanidad, educación e infraestructura, y han pedido a los diferentes consejeros que sigan contando con ellos, «porque siempre vamos a estar frente al PSOE, siempre pase lo que pase», ha dejado claro el portavoz del grupo parlamentario de Vox, Óscar Fernández.

Por su parte, Unidas por Extremadura ha pedido a la consejera que deje el bucle, «yo lo hago mal, pero ustedes lo hicieron peor», que reconozca los problemas estructuras de la sanidad pública y busque soluciones con «humildad, sinceridad e inversión en recursos humanos».