El concejal de Badajoz Carlos Pérez se va de Vox y denuncia que Madrid les reclama dinero del grupo municipal

Nuevo sobresalto en Vox. El concejal de Badajoz Carlos Pérez abandona el partido, pero se quedará como edil en el Ayuntamiento como no adscrito a ... ningún partido político.

Delineante de formación con 44 años, ha trabajado en el sector del comercio antes de convertirse en edil el año pasado. Pérez ha argumentado su marcha del partido por tres motivos.

El primer de ellos es «la deriva que ha tomado el partido en estas últimas semanas» y se ha referido a la salida de gobiernos autonómicos «por testorena». Como es sabido, Vox decidió la pasada semana abandonar los ejecutivos regionales por el reparto de niños inmigrantes. Esto ha provocado que la formación dejara el gobierno de la Junta de Extremadura, aunque su consejero, Ignacio Higuero, ha decidido que continuará en este y abandonará la formación.

Carlos Pérez considera que el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha tomado una decisión que supone al partido «darse un tiro en el pie».

El segundo motivo de su marcha es que la dirección nacional les reclama parte del dinero que recibe el grupo municipal para ejercer su acción política. Les habían conminado a firmar un convenio para ello, pero él no lo ha visto claro en estos meses. Además, ha dicho que su asesor le ha recomendado no firmarlo. Esta consulta la realizó la pasada semana tras la visita de un miembro del partido nacional a la ciudad para insistirles en ello. «Siempre me he negado por dudar de su legalidad».

Carlos Pérez ha apuntado que debían entregar «una parte importante», que sitúa entre un 30 y un 40% de los ingresos que aporta el Ayuntamiento a los grupos municipales para su acción política. Ha criticado esta reclamación, teniendo en cuenta que uno de los mensajes del partido era la «reducción del gasto público», una idea que ya «ha desaparecido» de sus intervenciones.

El Ayuntamiento destina 1,2 millones de euros para este fin en cuatro años a dividir entre todos los partidos con representación. Este dinero se reparte en función de una cuantía fija por cada grupo político de 6.000 euros anuales pagaderos en 12 mensualidades. Y un componente variable por el número de concejales de cada uno de los grupos políticos existentes. Reciben 10.367 euros al año por edil, que se abonan igualmente en 12 mensualidades.

En principio, Vox, que disponía de tres concejales, ingresaría 37.100 euros en las cuentas cada año hasta sumar 148.404 euros hasta las próximas elecciones. Los ingresos se verán reducidos cuando Carlos Pérez tramite su baja. Tiene previsto comunicarla hoy mismo al partido, aunque ya informó ayer al alcalde, Ignacio Gragera, de su intención en el día de ayer. También se lo ha tramitado al portavoz de su grupo municipal, Marcelo Amarilla.

El tercer motivo de la baja es la mala relación que tiene con la estructura del partido en la ciudad. Carlos Pérez se ha referido en varias ocasiones durante su comparecencia a Ángel Borreguero, que fue responsable en la provincia hasta que fue cesado con todo el equipo que le acompañaba. «Desde el cese de Borreguero han sido muchos los desencuentros».

Además, ha explicado que le han dificultado el acceso al presupuesto de campaña a pesar de que aportaron fondos propios, lo que ha originado problemas de índole personal y en algunos momentos «psicológicos».

En un primer momento, Carlos Pérez pensó esos desencuentros se irían reduciendo con el tiempo, pero no ha sido así. De hecho, ha dicho que el partido nombró a un coordinador local que, asegura Pérez, ha llegado a descalificar al resto. «Entiendo que con ganas de desestabilizar al grupo municipal».

El ahora concejal sin partido asegura que la dirección ha dejado «a los afiliados en absoluto abandono» a pesar de que es «gente comprometida, generosa y muy trabajadora». Y que su esfuerzo se vio recompensado en las elecciones municipales, donde pasaron de un acta en 2019 a tres ediles. «A diferencia de lo que ocurrió en Mérida, donde el nefasto trabajo del ahora senador Ángel Pelayo hizo que no subieran en voto. Con esto quiero dejar constancia que antes de ser concejal he tenido trabajo y entrega, no como muchos dirigentes que hoy ocupan cargos no electos», ha dicho en referencia al también diputado regional y responsable del partido en Extremadura.

«Por todo esto causo baja en Vox», ha dicho Carlos Pérez, quien ha dicho que dará «la alegría de irse, pero no para que descorchen el champán entregándoles el acta». «He decidido estar yo por delante y hacer este cambio porque lo veo necesario para mí mismo», ha indicado.