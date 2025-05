El portavoz de Vox en la Asamblea afirma que Higuero «mintió a los extremeños»

«Mintió a los extremeños». El portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández, ha criticado al consejero de Gestión Forestal, Ignacio Higuero, ... por haber abandonado el partido para seguir formando parte del Gobierno de María Guardiola horas después de que se pusiera a disposición de Santiago Abascal.

Vox acordó el pasado jueves romper los acuerdos de gobierno con el PP en cinco comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, por estar en desacuerdo con el reparto de menores migrantes no acompañados. El presidente del partido, Santiago Abascal, anunció que sus cargos en esos ejecutivos dimitirían. Sin embargo, Ignacio Higuero, consejero de Gestión Forestal designado por Vox, anunció el viernes que dejaba el partido y seguía al frente de su cartera en el equipo de Guardiola.

En la primera comparecencia de un cargo de Vox desde entonces, Óscar Fernández ha recordado que el mismo jueves acompañó a Higuero a un acto en el Valle del Jerte, donde el consejero de Gestión Forestal se puso a disposición de lo que decidiera el presidente de su partido. Asimismo, ha añadido que esa misma noche, después de que se rompieran los acuerdos regionales, habló con él para agradecerle su labor a la espera de que dimitiera al día siguiente. Pero el viernes anunció su decisión de seguir en el cargo.

«Por supuesto que sí», ha señalado Fernández cuando le han preguntado si se ha sentido traicionado. «Mintió a los extremeños y me mintió a mí», ha añadido. En su opinión, debería haber seguido la consigna de su partido. «Si mi presidente me dice que me vaya, me voy al segundo siguiente».

El portavoz parlamentario de Vox ha acusado al PP de romper los acuerdos de gobierno por no atender las peticiones de su socio sobre el reparto de menores migrantes. Aunque ha reconocido que esta cuestión no formaba parte del pacto firmado en la región, ha señalado que esperaba «lealtad en cuestiones importantes». Sin embargo, considera que su aportación ha sido minusvalorada. «No seremos cómplices de la inmigración ilegal».

En esa línea, Fernández ha apuntado que los populares han llegado a «ningunear a su socio de gobierno» en esas cinco comunidades autónomas. En el caso de Extremadura, ha asegurado que «nos hemos encontrado siempre reticencias», así como «nula voluntad de llevar a cabo» los puntos del acuerdo que llevaban el sello de Vox. «Soportamos incluso insultos», en referencia a las palabras de Guardiola tras la sesión constitutiva del pasado año, cuando se mostró en contra de llegar a un acuerdo con los que «niegan la violencia machista y deshumanizan a los inmigrantes».

En cuanto a otro de los puntos del acuerdo, la cesión del puesto de senador autonómico a Vox, el portavoz parlamentario ha rechazado las peticiones del PP de que Ángel Pelayo Gordillo devuelva ese acta. Según ha indicado, por el mismo motivo Guardiola debería dejar de ser presidenta de la Junta de Extremadura.

También ha lamentado el cambio de criterio de los populares sobre otros puntos del acuerdo, como la reforma de la Ley de memoria histórica. Tampoco se llevará a cabo la ampliación de la Mesa de la Asamblea para que pueda incluir a Vox. Óscar Fernández ha recalcado que en legislaturas anteriores el PP apoyó que todos los grupos tuvieran presencia en el órgano de gobierno interior del Parlamento regional.

A partir de ahora, Vox hará labor de oposición, sin descartar acuerdos con el PP pero trabajando con iniciativas concretas. «Iremos presupuesto a presupuesto», ha indicado Fernández. «Seguiremos siendo leales a nuestros votantes», ha añadido. «Antes las ideas que ningún sillón».