El Gobierno mejorará la cobertura de móvil 5G para 7.612 extremeños

«Hemos llegado a estar fines de semana enteros sin móvil ni Internet. Estamos muy mal en ese aspecto. Me alegro que ahora pueda cambiar ... esto». José Manuel Romero, que acumula tres legislaturas como alcalde de Garbayuela (475 habitantes, comarca de LaSiberia, a un paso del límite provincial con Ciudad Real) confiesa que desde hace años le trae de cabeza la pésima cobertura de telefonía móvil. Lo mismo que la velocidad para el acceso aInternet.

Algo parecido ocurre en la población de Casar de Palomero, al norte de la región, en la comarca de Las Hurdes. Y en Peñalsordo (La Serena), en Baños de Montemayor (Valle del Ambroz) o en Guadalupe (Las Villuercas). Una esperanza gracias a la aprobación de unas ayudas se abre ahora en los entornos rurales extremeños donde hay deficiencias porque la cobertura 5G de no llega o si lo hace se desarrolla con problemas.

5G es la denominación de la nueva generación de tecnología móvil, que mejora sensiblemente las prestaciones (ancho de banda, esperas, capacidad de dispositivos conectados) de acceso a Internet en movilidad respecto a las generaciones anteriores.

La tecnología 5G se presenta como «una pieza clave para acelerar la transformación digital de la sociedad y la economía», resalta el Ministerio para la Transformación Digital, que ha sacado una líneas de ayudas bajo el programa Único 5G Redes Activas.

Contra la falta de rentabilidad

Lo que ha hecho el ministerio es incentivar el despliegue de redes móviles 5G. ¿Cómo? Dando ayudas para que las compañías tecnológicas (en este caso, Telefónica y Grupo MasOrange han sido las adjudicatarias de las ayudas) extiendan su cobertura a zonas geográficas ubicadas en municipios de menos de 10.000 habitantes que carecen de servicio de comunicaciones móviles con tecnología 4G que proporcione al menos 50 Mbps (megabytes por segundo, unidad de transmisión de datos informáticos).

Zonas en las que no está prevista que la haya en los próximos tres años. En las que, por ley, no es obligatorio que las compañías ofrezcan la máxima velocidad en las comunicaciones. Y por eso no han desplegado la infraestructura necesaria. Porque no les resulta ni obligatorio ni económicamente rentable.

669 millones de ayudas en 2024 ha distribuido el Gobierno para impulsar en España el despliegue de infraestructura 5G en localidades de menos de 10.000 habitantes donde no existe una cobertura adecuada de red móvil

«El problema es que si somos pocos habitantes y no tenemos buenas conexiones ni de móvil ni deInternet vamos a seguir siendo pocos habitantes. Nadie o muy pocos querrán venirse a vivir aquí en esas condiciones», enfatiza el alcalde de Garbayuela.

«Conozco un comercio en el pueblo que tiene datáfono, para que la gente pueda pagar con mayor facilitad con tarjeta, no con dinero en mano, y el propietario está desesperado porque muchas veces da problema el aparato por la conexión a la red. Y también hemos tenido problemas en el Ayuntamiento o en el consultorio médico local con las comunicaciones», agrega Romero.

El Ministerio para la Transformación Digital ha publicado la resolución definitiva de la convocatoria 2024 del programa Redes Activas, que destina 161,3 millones en el conjunto de España para continuar extendiendo infraestructura 5G. Esta financiación permitirá ampliar la cobertura 5G a unas 326.000 personas y en 6.800 kilómetros de la red de carreteras tecnológicas en todo el país.

En el caso de Extremadura, la convocatoria supone la inversión de 8,9 millones por parte de las dos compañías para 90 nuevos emplazamientos, 63 en la provincia de Badajoz y 27 en la de Cáceres. En total, beneficiará a 7.612 vecinos en la región.

Esos casi 9 millones en ayudas se destinarán por las empresas adjudicatarias a la instalación de torres de comunicación en ubicaciones donde no existen esas infraestructuras.

En algunos casos se trata de mejorar la conectividad general de los habitantes que residen de un término municipal completo pero en otros en aumentar la cobertura que es muy deficiente solo en zonas determinadas: determinadas calles y núcleos aislados habitados y pedanías. «Todo lo que sea implantar la mejor tecnología es muy bien recibido. Ya es hora», sentencia José Manuel Romero a HOY.