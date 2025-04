El Gobierno local de Oliva ve un error usar Urgencias como camerino pero cree que se exagera

Un error pero no para tanto. El Gobierno municipal de Oliva de la Frontera, del Colectivo Independiente Olivero (CIO), minimiza que una zona de Urgencias ... del centro de salud fuese utilizada como improvisado camerino para un concierto de Azúcar Moreno. Asume que fue un error, «una mala decisión» aunque lo matiza porque, dice, «había que salvar el concierto de dos artistas» que habían puesto reparos a cambiarse de ropa y a maquillarse bajo una carpa en la que no había servicios. El malestar de Toñi y Encarna Salazar, las Azúcar Moreno, se trasladó al Gobierno local antes de la actuación.

«Fue una mala decisión en un momento clave pero no creo que haya sido tan grave» para darle toda la magnitud «que se le está dando a esto. Hay problemas más graves en toda la sanidad que esto», dijo esta mañana en la radio municipal, Onda Oliva Fronteriza, Antonio Javier Pérez Cuecas, teniente de alcalde y persona en la que el SES, responsable del centro de salud, delega toda la responsabilidad de esa decisión.

«Hemos tenido un error. Teníamos que salvar esa actuación. ¿Qué sería bonito, que no hubiesen actuado? ¿Tanto daño hemos hecho? ¿Ha pasado algo en el centro de salud? ¿Hemos roto algo, se ha roto algo? Hay otras cosas peores», añade en su defensa el alcalde, Juan García.

García y Pérez comparecieron en los micrófonos de la emisora local para expresar dos sentimientos. De un lado, el de haber cometido un error. De otra parte, el de señalar que se ha dado demasiado importancia, acusando al PSOE local de utilizar ese «fallo» como munición política.

El teniente de alcalde, técnico de ambulancia que tiene su puesto de trabajo en el centro de salud olivero, explica que llegaron las Azúcar Moreno a la carpa que «teníamos instalada en el parque, con un camerino puesto pero no les gustó como estaba. Además se había caído un espejo que teníamos montado (para maquillarse) y no había servicio». Este les dijo que «no había problema. Tenemos los servicios públicos del centro de salud. Podemos utilizarlos», ha dicho en la radio.

Cuenta el concejal que pidió permiso al personal sanitario que estaba en el centro y les dijo que Azúcar Moreno iba a entrar solo a los servicios. «Una vez que entraron me comentaron que por qué no se podían cambiar ahí. Hombre, son dos mujeres, hay 2.000 personas (esperando al concierto), está todo el mundo alrededor de la carpa...», ha relatado.

Según su testimonio, comentó a los sanitarios que qué les parecía que usaran Urgencias como camerino, «para cambiarse una sola vez. Y no pasó nada porque allí nadie sabía que las Azúcar Moreno estaban allí. Después cuando terminó el concierto, pues lo típico, la gente se acercó al centro de salud a llevar el autógrafo, la foto con esas artistas. Hasta ahí no pasó nada. No estaba programado que fuera un camerino. Hombre estaban 2.000 personas esperando en el parque», insiste.

Pérez señala que «quizás mi decisión no fue la mejor pero sí fue la primera puerta que vi abierta donde pude entrar. Tenemos que tomar decisiones y esa fue la que tomé. No creo que pasase nada porque nada pasó. Nadie entró en el centro de salud, la gente se quedó en la puerta». Al mismo tiempo dice que quienes criticar esa decisión son gente «que no quiere al pueblo como los que estamos aquí, que lo que hicimos fue intentar solventar el problema»

«Fue una mala decisión por mi parte. Asumo esa responsabilidad», insiste pero también recalca que no sido tan grave como para darle toda la magnitud que se le está dando a esto. Hay problemas más graves en toda la sanidad que esto«.

Apoyo del alcalde

En una línea similar se ha expresado el alcalde, Juan García. «La responsabilidad es mía porque por eso soy el alcalde. Esto se ha pasado tres pueblos. Hemos tenido un error. Teníamos que salvar esa actuación. ¿Qué sería bonito, que no hubiesen actuado? ¿Tanto daño hemos hecho? ¿Ha pasado algo en el centro de salud? ¿Hemos roto algo, se ha roto algo? Hay otras cosas peores».

«Se le está dando más importancia que la que tiene. Si este es el problema que tiene la Sanidad de Extremadura....», concluye el regidor.

Dice el alcalde que ha mandado dos escritos, uno a José María Vergeles y otro a María Guardiola. Vergeles criticó el uso de una zona de Urgencias del centro de salud como camerino de un concierto, preguntó quien lo había autorizado y dijo que era ejemplo de la mala gestión de la presidenta de la Junta en materia sanitaria.

Al exconsejero Vergeles, el alcalde de Oliva le escribe para defender a Guardiola. «Los comentarios que hace de nuestra presidenta sobran. (...). Le considero un político de más caché. Creo que está usted a más nivel para solucionar otros problemas que la acción de cambiarse unos artistas en el centro de salud de nuestro pueblo».

A la jefa del Gobierno regional le escribe para decirle que considera «desafortunada noticia que el señor Vergeles le pida responsabilidades por el uso del centro de salud. Siento lo que pasó pero siento más que el señor Vergeles utilice un fallo mío para atacarla a usted. No lo voy a permitir. He enviado un correo en el que le digo que usted no tiene nada que ver en este problema».