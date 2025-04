El SES tacha de «extrema gravedad» el uso del centro de salud de Oliva de la Frontera como camerino para Azúcar Moreno

El área de Urgencias de un centro de salud se convierte en improvisado camerino para el desarrollo de un concierto. Sucedió el ... sábado pasado en Oliva de la Frontera (4.936 habitantes, comarca Sierra Suroeste). Lo que habitualmente es una zona reservada a personal sanitario fue durante unas horas vestuario provisional para que Encarna y Toñi Salazar, las Azúcar Moreno, se vistiesen y se maquillasen en los momentos previos y posteriores a la actuación musical que ofrecieron en el municipio olivero, en el marco de la XVI Feria de la Dehesa y III Feria Ganadera.

El veterano dúo pacense dio un concierto en el conocido como Parque de Los Patos de Oliva. Sin que se sepa por qué exactamente, la organización del concierto desechó usar una zona próxima, la del auditorio municipal 'Ildefonso Gata Pimienta', como camerino. Más cerca del auditorio está aún el centro de salud y allí se habilitó un área del servicio de Urgencias para la atención a las dos cantantes. Un área en la que el personal sanitario suele pasar su momentos de asueto cuando no hay consultas de urgencias que atender.

«Nuestro centro de salud, el servicio de urgencias, ¿se ha convertido en una sala de fiesta?¿estaba autorizado por el Ayuntamiento?», ha denunciado el grupo municipal socialista de Oliva. «Es un despropósito utilizar un servicio público como un centro de salud para ser el 'backstage' de Azúcar Moreno. Pedimos explicaciones porque de ser cierto es muy grave», añade en una publicación en redes sociales. El Gobierno regional, a través de la Consejería de Salud, confirma a HOY que efectivamente una zona de Urgencias del centro de salud fue camerino provisional el sábado por la noche durante unas horas, y considera los hechos de «extrema gravedad», tras subrayar que «jamás» se autorizó tal uso, «menos aún si puede interferir en la atención a los ciudadanos».

El Servicio Extremeño de Salud (SES) añade que se ha producido esa situación por una decisión exclusiva y «unilateral» del teniente de alcalde de Oliva de la Frontera Antonio Javier Pérez Cuecas. Pérez Cuecas forma parte del Colectivo Independiente Olivero (CIO), que gobierna con mayoría absoluta la Corporación Municipal. Y es técnico de transporte sanitario en el propio centro de salud.

Según el SES, que las Azúcar Moreno pudiesen entrar en el edificio no para recibir atención médica urgente sino para maquillarse o vestirse, no es su responsabilidad porque nunca llegó a dar permiso. En respuesta mandada a este diario, Salud señala que el teniente de alcalde de Oliva fue «advertido por la subdirectora del centro de salud de que no existía autorización alguna para permitir el acceso ni el uso de las instalaciones con fines ajenos a los sanitarios». la respuesta de Pérez Cuecas, que el sábado por la noche no estaba trabajando en el servicio de ambulancias, fue, de acuerdo a la versión del SES, que «asumiría personalmente la responsabilidad de lo que allí estaba ocurriendo, haciendo caso omiso a dichas advertencias».

De este modo, el SES considera este hecho «de extrema gravedad» y dice que el caso ha sido puesto en conocimiento de la Dirección Médica del área de Salud de Badajoz «para que se tomen las medidas oportunas».

El Gobierno local de Oliva de la Frontera no se ha pronunciado respecto a estas afirmaciones ni sobre el uso del edificio sanitario como vestuario para el concierto de las hermanas Salazar.

Este hecho también ha provocado que el exconsejero de Sanidad y presidente del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Extremadura, José María Vergeles, haya criticado lo sucedido en el municipio de la Sierra Suroeste poniendo el foco no en el Gobierno local sino en el regional. «Con Guardiola la atención primaria de salud vive su mayor desprestigio de la historia», ha escrito en sus perfiles de redes sociales.