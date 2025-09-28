Gestión Forestal intensifica el control del furtivismo en distintas comarcas extremeñas Los operativos se ha reforzado coincidiendo con la época de la berrea, un período de «especial vulnerabilidad», según la Junta

Domingo, 28 de septiembre 2025

La Junta de Extremadura, a través del cuerpo de Agentes del Medio Natural, ha reforzado durante las últimas semanas los dispositivos especiales de control y disuasión frente al furtivismo en distintas comarcas de la comunidad autónoma.

Estas actuaciones, según explica la Administración regional, «se enmarcan en la época de berrea del ciervo, un periodo de especial vulnerabilidad para la fauna silvestre, y coinciden con la celebración de recechos y aguardos nocturnos».

Los operativos, desarrollados en días alternos y en diferentes puntos de la región, han permitido «detectar y neutralizar diversas prácticas ilícitas», lo que según subraya la Junta «evidenciando el compromiso de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural con la protección del medio natural y el cumplimiento de la normativa cinegética».

En este sentido, se detalla que el pasado mes, en el coto social de Cañamero, en la provincia de Cáceres, los Agentes del Medio Natural sorprendieron a dos individuos que practicaban la caza furtiva durante la noche. Los sospechosos portaban un arma de fuego provista de silenciador y visor térmico, ambos elementos prohibidos para la actividad cinegética. Además, carecían de autorización para cazar en el citado coto.

Igualmente, a principios de septiembre, en la misma comarca de Las Villuercas, los agentes localizaron a un varón oculto entre la vegetación, portando un arma cargada y lista para su uso. La investigación reveló que se trataba de una escopeta de aire comprimido modificada ilegalmente para disparar cartuchos de caza, lo que constituye un grave incumplimiento de la legislación. El arma fue intervenida y puesta a disposición de la Intervención de la Guardia Civil.

Las actuaciones de furtivismo pueden conllevar penas de entre seis meses y dos años de cárcel, además de multas

Ese mismo fin de semana, en la comarca de La Siberia, los agentes del Medio Natural realizaron inspecciones rutinarias de vehículos en el término municipal de Fuenlabrada de los Montes. Durante la noche del 2 de septiembre, localizaron en distintos automóviles visores nocturnos acoplables a rifles, así como un silenciador oculto en el interior de uno de los vehículos. Estos elementos, además de estar expresamente prohibidos para la caza, suponen una modificación ilegal de las armas.

Todas las actuaciones fueron documentadas mediante las correspondientes diligencias, que ya se han trasladado a las autoridades competentes. Las conductas detectadas pueden acarrear sanciones administrativas y responsabilidades penales, con multas de cuatro a ocho meses, penas de prisión de seis meses a dos años y la inhabilitación especial para el ejercicio de la caza.

La Junta de Extremadura subraya que la protección de la fauna y la lucha contra el furtivismo «constituyen una prioridad en la gestión del medio natural, y reconoce la labor de los agentes del Medio Natural en la vigilancia, prevención y persecución de estas prácticas ilegales».