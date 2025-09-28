«Es crucial potenciar la carne de caza para lograr que deje de ser un producto desconocido»

La Junta promueve la carne de caza con menús específicos desde el pasado 15 y hasta el próximo abril en su red de hospederías. Una ... iniciativa que valora la Asociación Empresarial de Hostelería y Turismo de Extremadura, que reclama más medidas para impulsar la comercialización de esta carne.

«Es crucial potenciarla para lograr que deje de ser un producto desconocido», declara Antonio Martínez Rodríguez, presidente de la asociación. «Es un producto con una demanda internacional muy importante y es en Extremadura donde tienen lugar las grandes monterías, así que favorecer la comercialización de la carne de caza mayor es fundamental para la región».

Desde su punto de vista, además de en la red de hospederías, «el objetivo debe ser que esta carne protagonice los menús también de los restaurantes privados y sea un atractivo turístico más para atraer a la comunidad a visitantes con un poder adquisitivo medio-alto».

La asociación considera positivo que la Junta permita que los cazadores puedan vender sus piezas de manera directa la consumidor y minoristas para favorecer su comercialización. «Es un producto ligado a la región que hay que potenciar», insiste Martínez.

Desde la asociación que preside se ha puesto en marcha Gourmet Extremadura, «una iniciativa en favor de los muchos productos de calidad que tenemos, de productores y comercios especializados, porque somos más que jamón y queso, y la carne de caza y los embutidos que se hacen con ella es uno de los productos que estamos promocionando».