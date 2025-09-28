HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cazadores durante una montería en la región en una imagen de archivo. HOY

Los cazadores podrán vender la carne de las piezas que maten directamente al consumidor

La Junta elabora un decreto para impulsar la comercialización de la carne fresca de caza mayor y lograr que llegue a más cocinas

Ana B. Hernández

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:43

La Junta permitirá que los cazadores puedan vender la carne fresca de las piezas de caza mayor que abatan de manera directa a los ... consumidores. El objetivo de la medida es «impulsar la comercialización de la carne de caza mayor, para que gane presencia en los hogares no solo de Extremadura sino del resto de España y otros países, y también en las cocinas de los restaurantes», explica la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

