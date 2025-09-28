Los cazadores podrán vender la carne de las piezas que maten directamente al consumidor

La Junta permitirá que los cazadores puedan vender la carne fresca de las piezas de caza mayor que abatan de manera directa a los ... consumidores. El objetivo de la medida es «impulsar la comercialización de la carne de caza mayor, para que gane presencia en los hogares no solo de Extremadura sino del resto de España y otros países, y también en las cocinas de los restaurantes», explica la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

Si hasta ahora son los organizadores de las monterías los que pueden llevar a cabo la venta de las piezas que matan los cazadores, a partir de ahora serán ellos quienes podrán realizar también la comercialización de la carne fresca de caza mayor tanto a consumidores como a minoristas.

Para ello, el departamento que dirige el consejero Francisco Ramírez, que ha dado a conocer esta semana la medida en la Asamblea, trabaja ya en el borrador del nuevo decreto de control sanitario de la carne de caza.

«El documento actualizará la normativa vigente, que data del año 2005, y adaptará el marco legal a la realidad social y las necesidades actuales», indica la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

En este sentido, explica que se trata de «una norma clave para el sector cinegético, que mueve unos 400 millones de euros al año en la región y sustenta a más de 200 empresas», detalla.

Cabe recordar que en Extremadura hay más de 320 cotos cinegéticos, que abarcan una superficie de tres millones y medio de hectáreas, lo que significa que la caza se puede practicar en el 82% del territorio autonómico.

El decreto en el que trabajan tanto Gestión Forestal como la Consejería de Salud plantea la venta directa de carne fresca de caza mayor por parte de los propios cazadores al consumidor final o a minoristas, siempre tras la inspección veterinaria favorable. Una medida para impulsar un sector del que forman parte más de 34.000 cazadores en la región.

«En Extremadura se expiden cada año más de 30.000 licencias de caza, un permiso que desde este verano, se puede obtener telemáticamente, a través del teléfono móvil, el ordenador o la tableta, sin necesidad de visitar ninguna sede física», apunta al respecto la Junta.

Para llevar a cabo la venta directa de la carne fresca por parte de los cazadores, se crearán los LICA ( Locales de Inspección de Caza), otra de las novedades que se contemplan en el borrador en trámite. «En estos espacios los cazadores podrán entregar dos piezas al día para su control y posterior comercialización», aclara la consejería.

No son, en cualquier caso, las únicas novedades del decreto en el que se trabaja. En el borrador también se recoge la reducción de plazos para solicitar el control veterinario oficial, que pasa de 30 días a 10, con posibilidad de realizar todos los trámites de forma telemática. Y se establecen nuevas modalidades de control sin designación previa, como el jabalí al salto, las esperas nocturnas y los recechos.

Declaración responsable

Además, el nuevo decreto incluye medidas encaminadas a la simplificación de los trámites administrativos relacionados con el control sanitario de la carne de caza, «ya que se elimina la necesidad de renovar cada tres años la autorización de los lugares de evisceración, pasando a ser indefinida, y sustituyendo trámites por declaraciones responsables».

Para ello, el Servicio Extremeño de Salud (SES), añade Gestión Forestal, «se compromete a reforzar sus recursos humanos y técnicos para dar cobertura al incremento de la demanda, garantizando siempre la seguridad alimentaria».

Con esta nueva normativa, la Junta de Extremadura «busca favorecer el aprovechamiento de la caza, ampliar las vías de comercialización y apoyar a los pequeños cazadores, a la vez que asegurar las máximas garantías sanitarias para los consumidores», resume Gestión Forestal.

Destaca que la carne de caza tiene una cuota de mercado importante en varios países europeos más allá de España, como Francia, Alemania o Austria, donde es particularmente apreciada su sabor claramente diferenciado en cada pieza.

«Hay que recordar además que se trata de carne de animales silvestres, es decir, que han desarrollado toda su vida en libertad, lo que redunda en una gran pureza de la proteína contenida en sus carnes».

En los últimos años, la carne de caza ha ganado espacio en la alta cocina, especialmente entre quienes buscan degustar piezas con un sabor intenso y disfrutar experiencias gastronómicas diferentes. «En esta línea, la red de hospederías de Extremadura ofrece desde el pasado día 15 de septiembre en todos sus establecimientos un menú a base de carne de caza que estará disponible hasta el mes de abril», recuerda Gestión Forestal y Mundo Rural, que destaca las potencialidades de Extremadura como proveedor de carne de caza gracias a su riqueza de especies cinegéticas tanto de caza mayor como menor.

«En la última temporada cinegética, se abatieron en la comunidad autónoma 26.000 jabalíes, 28.000 ciervos y más de 3.400 gamos, además de 330.000 perdices, 138.000 palomas, 47.000 codornices y 25.000 liebres», concluye el departamento que dirige Francisco Ramírez.